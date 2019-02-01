Для збереження ракетного договору ЄС має відігравати активнішу роль щодо Росії – голова МЗС Бельгії

Європейський союз повинен відігравати активнішу роль у діалозі з Росією про збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності. Про це заявив голова МЗС Бельгії Дідьє Рейндерс на неформальному засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 1 лютого в Бухаресті.

«Потрібно спробувати вести прямий діалог із Росією, як ми це робимо з багатьох інших питань, наприклад, у рамках «нормандського формату» щодо ситуації в Україні, щодо Паризької кліматичної угоди, щодо конфлікту в Сирії… Потрібно знайти шляхи для вирішення питань нерозповсюдження озброєнь. Найкращий спосіб для цього і для чинення більшого тиску – працювати в багатосторонніх рамках, а отже, ЄС потрібно спробувати тут відігравати значнішу роль», – заявив Рейндерс.

За словами міністра, найближчими тижнями держави-союзниці НАТО знову обговорять ситуацію навколо Договору про ліквідацію ракет.

«Треба не допустити розповсюдження зброї, тому вихід сторін із Договору – це не найкраще рішення», – додав бельгійський дипломат.

2 лютого очікується, що Вашингтон почне процес денонсації Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої досяжності, підписаного Радянським Союзом і США в 1987 році.

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Сполучені Штати переконували, що вийдуть із договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності часів Холодної війни, якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди впродовж 60 днів. Державний секретар США Майк Помпео оголосив про це рішення 4 грудня 2018 року після того, як учасники саміту НАТО в Брюсселі підтримали звинувачення США на адресу Москви у порушенні положень договору, укладеного у 1987 році.

Росія, зі свого боку, заявляє про відсутність доказів порушень нею положень договору.

Члени НАТО вважають, що Росія розробила і взяла на озброєння ракетну систему 9М729, порушуючи ракетний договір.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаний в 1987 році, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, із дальністю дії від 500 до 5,5 тисячі кілометрів.

З моменту оголошення США про вихід розпочнеться шестимісячний період, після якого американська влада ухвалить рішення про постійну відмову від договору, який забороняв СРСР і США мати в арсеналі ракети наземного базування меншої і середньої досяжності.