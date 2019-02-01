США можуть почати процес денонсації ракетного договору з Росією 2 лютого

Вашингтон 2 лютого процес денонсації Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаного колишнім Радянським Союзом і США в 1987 році. Згідно з джерелами в Державному департаменті про це офіційно буде оголошено 1 лютого, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

За словами заступника державного секретаря США Андреа Томпсон, з 1 лютого почнеться шестимісячний період, після якого американська влада ухвалить рішення про постійне відмову від договору, який забороняє СРСР і США мати в арсеналі ракети наземного базування меншої і середньої дальності. Тепер Вашингтон залишає за собою право не виконувати договір.

«Ми зробимо оголошення, виконаємо всі ті кроки, які необхідно зробити для припинення наших зобов’язань і подальшого виходу з договору», – зазначила Томпсон 31 січня.

Сполучені Штати переконували, що вийдуть із договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності часів Холодної війни, якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди впродовж 60 днів. Державний секретар США Майк Помпео оголосив про це рішення 4 грудня 2018 року після того, як учасники саміту НАТО в Брюсселі підтримали звинувачення США на адресу Москви у порушенні положень договору, укладеного у 1987 році.

Росія, зі свого боку, заявляє про відсутність доказів порушень нею положень договору.

Члени НАТО вважають, що Росія розробила і взяла на озброєння ракетну систему 9М729, порушуючи ракетний договір.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаний в 1987 році, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, із дальністю дії від 500 до 5,5 тисячі кілометрів.