Росія відновила бункер для зберігання ядерних озброєнь у Калінінграді – аналітики США

Нещодавно оприлюднені супутникові фотографії свідчать про те, що Росія реконструювала бункер для зберігання зброї поблизу Калінінграда на Балтійському морі, а це свідчить, що Москва може розглядати можливість розміщення там ядерної зброї, повідомив американський аналітичний центр.

Фотографії, опубліковані 18 червня Федерацією американських вчених, стали черговим джерелом занепокоєння для західних військових спостерігачів щодо можливостей Росії в цьому балтійському регіоні між Литвою і Польщею.

Експерт з питань ядерної енергетики та директор федерального ядерного інформаційного проекту Ганс Крістенсен зазначив, що зображення підтверджують, що бункер, розташований приблизно за 50 кілометрів від польського кордону, був реконструйований з 2016 року.

«Це, на мій погляд, єдине місце зберігання ядерної зброї в Калінінградській області», – написав він.

Крістенсен заявив, що наявні фотознімки не дають відповіді на запитання, чи ядерні боєголовки вже на місці, чи Росія готується їх перевезти, але це крок, який різко збільшить напруженість з НАТО. З іншого боку, об’єкт може бути модернізований таким чином, щоб ядерна зброя могла бути швидко переміщена.

Розташування Калінінграда робить його особливо проблематичним для військових планувальників НАТО; навіть обмежувальна зброя в регіоні може поставити під загрозу міста країн-членів НАТО, таких як Варшава або навіть Берлін.

Наприкінці січня командувач російського ракетного підрозділу в Калінінградській області полковник Анатолій Городецький заявив, що інженери закінчили будівництво необхідної інфраструктури для розміщення передової системи балістичних ракет «Іскандер-М». Пізніше Володимир Шаманов, колишній військовий командир, який очолює комітет оборони в нижній палаті російського парламенту, повторив це зауваження і сказав, що системи «Іскандер-М» фактично вже розгорнуті. Міністр оборони Литви також підтвердив розгортання.

Офіційні представники США і НАТО заявили, що розташування таких ракетних систем дестабілізує ситуацію.