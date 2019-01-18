Росія розташувала ракети «Іскандер» на кордоні з Україною – ЗМІ

Росія розташувала оперативно-тактичні балістичні ракети малої досяжності «Іскандер» недалеко від кордонів України, у Краснодарському краї, повідомляє американська медіакомпанія Fox News.

Вона публікує супутникові фотознімки, зроблені 17 січня, які вона отримала ексклюзивно від компанії ImageSat International.

Як видно на знімку, ракетні комплекси розміщені на полігоні Молькіно неподалік Краснодара.

Фотографія показує бункери і ангари для техніки, а також пускові установки, транспортно-заряджальні і допоміжні машини комплексу «Іскандер».

Ракети цього комплексу мають офіційну досяжність до 500 кілометрів і можуть нести і звичайні, і ядерні боєголовки. Зі свого нового місця дислокації вони можуть перекрити значну частину сходу і півдня України.

Компанія нагадує, що раніше цього тижня секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявляв, що Захід «фактично в ручному режимі» керує владою України, і попереджав в інтерв’ю урядовій «Російській газеті»: «Продовження такої політики з боку київської влади може сприяти втраті Україною своєї державності».

Fox News нагадує також, що через лічені дні після того, як Росія обстріляла і захопила три українські кораблі і 24 українських моряків у Чорному морі наприкінці листопада 2018 року, ця компанія вже повідомляла на початку грудня про те, що Росія розмістила нові озброєння на військовому аеродромі Джанкой в окупованому нею Криму: тоді йшлося про військово-транспортні літаки Іл-76, як вперше прибули на цей аеродром, а також про нові системи протиповітряної оборони С-400 на тому ж аеродромі – хоча, зазначає Fox News, інфраструктуру для цих систем почали будувати задовго до морського інциденту.

На Заході наголошують, що розміщення ракетних комплексів «Іскандер» на західних кордонах Росії дестабілізує безпеку в регіоні. Росія заявляє, що таким чином відповідає на «агресивну політику НАТО».

Військовий полігон Молькіно у Краснодарському краї Росії відомий, зокрема, тим, що там базується 10-а окрема бригада спеціального призначення Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії, і саме на базі цієї бригади здійснювалася підготовка найманців приватної військової компанії «Вагнера», що воювали в Україні, а потім у Сирії.