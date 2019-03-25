«Перемістити ракети «Точка» до кордону» – американський військовий експерт про те, як стримати Кремль від нової агресії

«Росія може вдатися до ядерної зброї та атакувати сусідів». Коли такий прогноз озвучив в Конгресі не відставний чиновник або експерт, які ще мають право на припущення та на помилку, а нинішній головнокомандувач силами НАТО у Європі, американський генерал Кертіс Скапарротті, до нього просто не можна не поставитися серйозно. Як Україні убезпечитися від такого сценарію? Що можна протиставити? Ці запитання кореспондент Української служби Радіо Свобода обговорив у Вашингтоні з президентом дослідницького центру Jamestown Foundation Гленом Говардом, який багато років консультував національну розвідку США та Пентагон.

– Як ви прокоментуєте заяву генерала Скапарротті? Якщо вже американські військові – та ще й на конгресових слуханнях – про таку загрозу говорять, Україна ж має на це реагувати?! Якою може бути відповідь?

– В України теж є ракети. І коли президент Порошенко нещодавно зробив заяву, коли говорив, що ваша країна створює ракети дальнього радіусу дії…, це явно був прозорий натяк, який дозволяє припустити, що Україна розробляла, розробляє і надалі розроблятиме власні ракети – з метою стримування.

Має бути щось документально підтверджене, що становить загрозу для Росії й викличе там побоювання – чи варто атакувати Україну

В Україні ж чимало ракет «Точка» – вони мають не таку вже і велику дальність, але й Москва не так далеко від України! Таким чином, поки Росія розвиває свій ядерний і наступальний потенціал, ніхто не знає, що Україна не робить щось подібне. І в цьому суть стримування – здатність захистити себе. І тому у вас має бути щось документально підтверджене, що становить загрозу для Росії й викличе там побоювання – чи варто атакувати Україну.

​– А у якій саме ситуації Росія все ж могла б використовувати ядерну зброю проти України, про що казав у Конгресі командувач?

– Щоб змусити Україну робити те, що від неї хоче Росія; щоб змусити піти на поступки. Наприклад, якщо Україна продовжить відправляти кораблі в Керченську протоку, Росія цілком здатна погрожувати застосувати ракети проти України. Тут безліч варіантів!

Україна – це країна з 45-мільйонним населенням, з потужною авіацією, з великою армією. Ваша держава може захистити себе

​– Але генерал Скапарротті використав термін «сусіди Росії», коли говорив про загрозу атаки. Якщо не лише про Україну, про яких саме «сусідів» може йти мова?

– Думаю, якраз Україна і може бути ціллю! (нападу Росії – ред.) Водночас Україна – це ж не Грузія... Це – країна з 45-мільйонним населенням, з потужною авіацією, з великою армією. Тож ваша держава може захистити себе. Якщо ви пам'ятаєте, в 1939-му фіни самотужки боролися проти радянських військ, і вони билися дуже добре.

Якщо ви хочете вступити в НАТО, то повинні мати і звання, й форму за його стандартами альянсу. А Верховна Рада відкинула все це

Отже, ви повинні модернізувати свої Збройні сили, щоб бути здатними себе захистити. І коли 26 лютого Верховна Рада провалила законопроект про військові звання за стандартами НАТО у ваших Збройних силах… Це була важлива частина реформ у сфері безпеки! І вони це провалили! І проголосували проти... Це повністю підкосило роки реформ в Україні. Якщо ви хочете вступити в НАТО, то повинні мати і звання, й форму за його стандартами, привести свою армію до стандартів альянсу. А Верховна Рада відкинула все це!

Тому, думаю, зараз це ваша ноша! Ви самі повинні модернізувати й реформувати себе як країну, ви самі повинні захищати себе, тому що Сполучені Штати можуть не завжди бути поруч з вами.

​– А як саме Україна може себе захистити? Зараз багато розмов про військову допомогу, про необхідність постачання летальної зброї зі Сполучених Штатів…

Україна може захиститися, просто перемістивши ракети «Точка» до кордону. Це був би потужний сигнал

– Україна може захиститися, просто перемістивши ракети «Точка» до кордону. Це був би потужний сигнал. Пам'ятаєте кубинську ракетну кризу? Москва тоді передислокувала ракети на Кубу, вірно? А потім відкрила їх для наших супутників-шпигунів, щоб ми могли їх бачити.

Чудово! Тож Україна переміщує ракети «Точка» до кордону з Росією – і Кремль таким чином «отримує меседж». Що б не використовували проти України – результатом стане контрудар. Як бумеранг – в цьому суть. Знову ж таки, у вас є атомники, є хороші вчені. Україна здатна створити власні ракетні сили! І заяви з Києва якраз на це (вірогідність такого розвитку подій – ред.) зараз певним чином натякають.