У нас є кому і чим зупиняти російські літаки і танки – Муженко

Україна має кваліфікованих військових і необхідну зброю для відбиття агресії з боку Росії, заявив 6 березня на зустрічі з членами Київської асоціації військових аташе начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

«Збройні сили України на сьогодні комплексно вирішують чотири групи завдань», – відзначив генерал армії Муженко.

Першим із цих завдань він назвав «стримування прямої російської агресії в Донецькій та Луганській областях, басейні Азовського та Чорного морів у рамках проведення операції Об’єднаних сил». Другим завданням є «проведення комплексного реформування системи управління військ та організаційно-штатної структури», вказав Муженко. «Третя група завдань – це запровадження нової системи професійної підготовки особового складу в комплексі з підвищенням рівня матеріальної мотивації», – наголосив начальник Генштабу. «Оснащення військ не лише модернізованими, але й новими системами озброєння та військової техніки» Муженко назвав четертим завданням.

«За умови виконання Державного оборонного замовлення 2019 року, Збройні сили України в два рази збільшать кількісний склад нової техніки у порівнянні з попередніми роками… Сьогодні у нас є кому і є чим зупиняти російські літаки і танки!» – наголосив Віктор Муженко.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.