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14 Березень 2019, Київ 00:03
Новини | Міжнародні

Росія є основною загрозою євроатлантичній безпеці – командувач силами НАТО в Європі

Командувач силами НАТО в Європі, американський генерал США Кертіс Скапаротті

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Командувач силами НАТО в Європі, американський генерал США Кертіс Скапаротті заявив 13 березня, що Росія залишається «основною загрозою» євроатлантичній безпеці. Виступаючи на слуханнях у Палаті представників Конгресу США, Скапаротті висловив занепокоєння щодо програми військової модернізації, яку реалізує Москва.

Генерал також відзначив, що Росія прагне підірвати будь-які кроки на шляху євроатлантичної інтеграції на Балканах, використовуючи дезінформацію та підтримку екстремістських сил у всьому регіоні.

«Росія продовжує своє відновлення як стратегічного конкурента і залишається головною загрозою для стабільного євроатлантичного безпекового середовища», – вказав генерал і додав, що американська військова перевага може бути збережена лише у тому разі, якщо Америка продовжуватиме інвестувати в оборону.

Протест біля посольства Росії в Києві, де проходили вибори до російської Державної думи, 18 вересня 2016 року
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