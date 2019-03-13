Росія є основною загрозою євроатлантичній безпеці – командувач силами НАТО в Європі

Командувач силами НАТО в Європі, американський генерал США Кертіс Скапаротті заявив 13 березня, що Росія залишається «основною загрозою» євроатлантичній безпеці. Виступаючи на слуханнях у Палаті представників Конгресу США, Скапаротті висловив занепокоєння щодо програми військової модернізації, яку реалізує Москва.

Генерал також відзначив, що Росія прагне підірвати будь-які кроки на шляху євроатлантичної інтеграції на Балканах, використовуючи дезінформацію та підтримку екстремістських сил у всьому регіоні.

«Росія продовжує своє відновлення як стратегічного конкурента і залишається головною загрозою для стабільного євроатлантичного безпекового середовища», – вказав генерал і додав, що американська військова перевага може бути збережена лише у тому разі, якщо Америка продовжуватиме інвестувати в оборону.