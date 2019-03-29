Від початку доби бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ – Міноборони

З початку поточної доби підтримувані Росією бойовики три рази відкривали вогонь на Донбасі, повідомили у Міністерстві оборони України.

Згідно з повідомленням, з ранку і до полудня обстріли тривали в районі Троїцького, Калинового, Водяного та Лебединського.

«За наявною інформацією, втрат внаслідок ворожих обстрілів у складі підрозділів Об’єднаних сил від початку поточної доби немає», – йдеться в повідомленні на сайті Міноборони.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у сьогоднішньому обстрілі села Ужівка (колишнє Ленінське – ред.), в угрупованні «ЛНР» про обстріли від початку поточної доби не повідомляють, водночас там звинуватили ЗСУ в 6 обстрілах за минулу добу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.