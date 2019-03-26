Штаб Гриценка про Донбас: Мінські угоди є неприйнятними, потрібен новий формат

Радіо Донбас.Реалії продовжує висвітлювати дебати представників кандидатів у президенти України про те, як вони планують повертати окуповану частину Донбасу. Один кандидат на посаду президента обіцяє мир «без капітуляції» у п’ятирічний термін, інший пропонує прямі переговори Києва з Донецьком та Луганськом.

Про подальші дії щодо Донбасу в разі перемоги одного з кандидатів на президентських виборах говорив представник кандидата на посаду президента України Анатолія Гриценка Андрій Юсов. Також свою участь у дебатах підтвердив народний депутат, член об’єднання «Опозиційна платформа – за життя», представник кандидата у президенти України Юрія Бойка Юрій Павленко. Однак він не з’явився на ефір.

– Ми чекаємо Юрія Павленка, його позиція більш-менш відома, рецепт миру на Донбасі – це прямі переговори між Києвом, Москвою, Донецьком та Луганськом. Яким є рецепт миру від Анатолія Гриценка? І чим відрізняється програма Анатолія Гриценка від тактики президента Петра Порошенка з повернення Донбасу?

– Якщо Юрій Бойко, Олександр Вілкул та інші представники цього табору виступають за прямі перемовини з агресором та терористами на Донбасі, то позиція Анатолія Гриценка та його команди у тому, що такі прямі перемовини нічого не дадуть. І перемовини можливі лише за участю наших західних партнерів: США, Франції, Німеччини, Великої Британії та за участі Росії. Тільки тоді при спільних взаємних гарантіях та свідках можна шукати формули.

Говорити напряму з агресором, тим більше з його представниками, маріонетками, якими є терористи з «Л/ДНР», немає жодного сенсу, тому що це швидкий шлях до капітуляції. Позиція Росії зрозуміла. Росія намагається нав’язати Україні та світу модель, що у нас начебто громадянський конфлікт. А далі за цим стоїть їхня вимога, яку підтримують деякі українські політики, зокрема, Медведчук, про те, що у нас мають бути особливі статуси, зміни до Конституції та інше, чого бути не повинно. Анатолій Гриценко чітко артикулює ці речі, жодних змін до Конституції, жодних особливих статусів.

Саме тому Мінські угоди є неприйнятними. Зрозуміло, що вони приймались у дуже важких умовах. Але вони не виправдали себе й тепер треба переходити до інших форматів.

– Мета Анатолія Гриценка, якщо він стане президентом України, посадити за стіл переговорів американців, британців і що далі? Мабуть, Петро Порошенко намагався робити подібні речі. Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер говорив, що США не бачить доцільності приєднуватися до цих переговорів.

– Петро Порошенко, як і Медведчук, що дивно, наполягають на Мінських домовленостях. Які передбачають для України дуже важкі умови, по суті, капітуляцію. Тому, безумовно, ми говоримо, що ми прагнемо миру. Це не позиція радикалів, що треба відрізати, відмовитися від цих територій. Це українські території, але повертати їх треба тільки на українських умовах, з врахуванням нашого суверенітету та національних інтересів. Я думаю, що з цієї точки зору, з західними партнерами взаєморозуміння буде знайдено.

Тільки виступаючи спільним фронтом із цивілізованим світом, ми зможемо прийти до цього консенсусу, ввести миротворчу місію, перекрити кордон, повернути українську владу, мир та спокій на український Донбас.

– Андрію, я не бачу великої різниці. Припустімо, Анатолій Гриценко стає президентом України, одразу Україна виходить з Мінських домовленостей. А далі?

– Це означає зміна формату. Як відомо, Мінські угоди не підписані офіційно державою Україна. Там були окремі представники.

​– А у рішенні Ради безпеки ООН, де посилаються на Мінські домовленості, до яких прив’язано багато санкцій?

Зараз не знайдеться політичних сил або більшості у парламенті, які будуть готові знехтувати національними інтересами й підтвердити вимоги Путіна

​– Це питання до українського законодавства, до Верховної Ради і тих, хто брав ці зобов’язання. Думаю, зараз не знайдеться політичних сил або більшості у парламенті, які будуть готові знехтувати національними інтересами й підтвердити вимоги Путіна, Медведчука та інших щодо федералізації України.

Тобто суверенна унітарна Україна, повернення контролю над кордоном, спільна миротворча місія, міжнародні організації, захист прав людини, виконання міжнародних зобов’язань України, але в межах її суверенітету.

– Якщо Україна вийде з Мінських перемовин, кажуть, що від цього буде багато наслідків. Якщо буде загострення на фронті, скасування санкцій, які були введені проти Росії – ви прораховуєте такі варіанти розвитку подій?

– Пакети санкцій різні. І окрім санкцій, які справді пов’язані з Мінськими угодами, є кримський пакет, керченський пакет санкцій та інші санкції за дії Росії та проти України.

Стосовно виходу, безумовно, це не має бути різкий процес. Все повинно бути погоджено й спільно в унісон з нашими міжнародними партнерами, з якими ми разом протистоїмо російській агресії.

Слухач: Якщо Україна спробує відмовитися від Мінських угод, то ми розв’яжемо руки Росії. Наші партнери відмовляться від участі, й Україна буде розчленована на князівства?

– Не йде мова про якусь різку відмову. Безумовно, це спільний процес з нашими партнерами. Без позиції та підтримки США, Євросоюзу Україна б не змогла чинити опір сьогодні російській агресії.

Формати, які були нам нав’язані у період військових поразок, треба змінювати. Ми не ведемо мову про військову операцію. Мова виключно про політико-дипломатичний шлях

Інша справа, що формати, які були нам нав’язані у період військових поразок, по суті, треба змінювати сьогодні. Ми не ведемо мову про військову операцію. Мова виключно про політико-дипломатичний шлях, про сильну позицію незалежної держави Україна, про реформи, які будуть тривати в різних сферах.

– А якщо Іловайськ чи Дебальцеве повториться? Мінські угоди певним чином є договором про перемир’я, при гарантуванні Німеччини, Франції. Що заважає військовому вторгненню з боку Росії?

– Активна фаза конфлікту не ведеться, але бойові дії тривають. Разом з тим, вже після Мінських угод кількість загиблих і поранених українських солдатів та мирних мешканців величезна. Мінські угоди вже сьогодні не працюють. Мова не йде про анулювання, йде мова про заміну на інший формат.

– Андрію, ви говорите про переформатування української позиції у переговорах з Росією. Як можна буде змусити керівництво Російської Федерації укласти новий договір на українських умовах замість Мінських угод?

Путін не проти повернути Донбас в Україну. Посилення тиску спільно з цивілізованим світом змусить Росію піти на умови розвиненого світу

​– Для Росії це шлях до зняття санкцій, це шлях для економії їхніх коштів. В умовах, коли в Росії й без того недобра економічна ситуація, безумовно для неї це тягар.

Путін не проти повернути Донбас в Україну. Але він хоче це зробити на своїх умовах, для того, щоб далі контролювати Україну. Посилення тиску спільно з цивілізованим світом змусить Росію рано чи пізно піти на умови розвиненого світу, а не на виключно українські умови.

– Що робити з людьми, з їхньою свідомістю? Багато хто на тих територіях має проросійські настрої, живуть вже у своїй реальності.

– Так, вони живуть в іншій інформаційній реальності. Простих відповідей тут не буде.

На певний період, який буде тривати не один місяць, буде робота цивільно-військових адміністрацій, відновлення мовлення українських ЗМІ, виконання українського законодавства в інформаційній сфері, обмеження також ЗМІ пропагандистів з держави-агресора. Це довга робота.

Але це не означає, що ми повинні відмовитися від іншої точки зору. Ні, вона буде. І це робота на покоління. Але забезпечити право доступу до вільної демократичної інформації українська влада зобов’язана.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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