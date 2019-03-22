18 кандидатів у президенти – про події на сході України

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, починаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут читайте про те, як кандидати у президенти кваліфікують події, що розпочалися навесні 2014 року на сході України і тривають досі.

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Війна з Росією та окупація частини Донецької і Луганської областей

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа» (16 березня заявив, що підтримає на виборах Юлію Тимошенко):

Почалася агресія Росії, у результаті якої був захоплений Крим і частина Донбасу. І це свідчило не про силу Росії, а про слабкість України

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Війна з московськими окупантами

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Мої власні дослідження цього питання показали, що у Кремля був довгостроковий план відчуження від України Криму і усього південного сходу країни. Цей план було сформовано ще після Помаранчевої революції. З 2005 року на наші території Росія почала засилати агентів впливу, які діяли і у бізнес-структурах, і в державних закладах, і в громадських організаціях. Пізніше вони сформували місцеві загони «самооборони». Агресивні озброєні Росією люди допомогли невдоволеному населенню захопити урядові, адміністративні будівлі. Усе було зроблено таким чином, щоб події виглядали як заколот, проте насправді це була спланована акція

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Війна Росії проти України

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

Російське вторгнення і подальша окупація частини українських територій

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Воєнна агресія Росії проти України

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Національно-визвольна війна

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Російська збройна агресія проти України

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

У нас «віджали» нашу територію. Але це тимчасово

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Війна. Для тих, хто, на щастя, не бачив цього на власні очі, важко зрозуміти, що там відбувається. А ми з хлопцями з мого батальйону, коли приїхали в зону АТО, одразу зрозуміли: це війна – і ми маємо захищати нашу країну і її території. Нас так з дитинства вчили. І це наш обов’язок перед нашими батьками і нашими дітьми

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Почався і триває досі завершальний етап знищення соборності України і української державності як такої.

Підкреслюю – завершальний етап. Перший почався з приведенням до вершин української влади Кучми, Лазаренка, згодом Юлії Тимошенко. Він був закріплений прийняттям Конституції 1996 року, яка створила правові передумови для узурпації влади, грабежу народу і розвалу країни. Другий етап – прийняття, «відповідно до Конституції», антинародного і антиконституційного законодавства, масове позбавлення повноважень місцевих Рад і їх виконкомів і, відповідно, перетворення їх на абсолютно фінансово неспроможне і дискредитоване в народі «місцеве самоврядування». Завершальний етап знищення демократії, остаточної узурпації влади і розподілу України на олігархічні «вотчини» почався одночасно, навесні 2014 року, з двох сторін: на Сході сепаратистами за підтримки ззовні та всередині країни по всій іншій території владою, «партіями Майдану», шляхом проведення так званої реформи місцевого самоврядування, або «об’єднання громад», або «децентралізації» (Концепція «реформи» з ініціативи Гройсмана затверджена урядом 01.04.14 року, одночасно з початком «реформ» в ОРДЛО)

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Війна з Московією

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Війна, але почалась вона у Криму в лютому 2014 року

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Кривава форма політики, де українці – заручники геостратегічної боротьби

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Керований з боку нової влади конфлікт, який мав на меті заблокувати участь двох областей у виборах під приводом антитерористичної операції, але перетворився на повноцінну громадянську війну за участю інших держав, а саме Росії та США, які конкурують у глобальній політиці ціною тисяч життів українців і знищення нашої інфраструктури та економіки

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Заздалегідь підготовлена військова агресія Росії і окупація

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Війна

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