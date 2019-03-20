Кандидати у президенти назвали «найближчих» людей із українського політикуму

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, починаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут читайте про те, кого саме із українського політикуму називають своїми «найближчими» людьми кандидати у президенти.​

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Звичайно, це «укропівці». Їх багато, значно більше, ніж три.

Ігор Палиця, Тарас Батенко. Випереджуючи зацікавленість – завжди задають питання про Ігоря Коломойського. Він не політик у чистому вигляді, але також «укропівець». Ми з ним партнери, друзі. Разом захищали Україну в перші дні окупації, разом будували Буковель. Але рішення висуватися на посаду президента – виключно моє особисте. В політиці я можу сприймати поради будь-кого, але рішення приймаю самостійно.

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Не маю близьких людей у політиці.

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Академік Ігор Юхновський, колишній голова Рівненської ОДА Віктор Матчук, колишній голова Херсонської ОДА Борис Сіленков.

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

Єгор Соболєв, Сергій Лещенко, Мустафа Найєм.

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Мої найближчі люди не в політикумі.

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Левко Лук’яненко, Юрій Щербак, Олександр Скіпальський.

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Не можу назвати трьох, бо кожен мій однопартієць для мене є найближчим в українському політикумі.

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Серед старих політиків таких немає. Серед моєї команди – є, але їх більше, ніж троє.

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Якби в українському політикумі були близькі для мене люди, в мене не було б потреби створювати партію, об’єднувати однодумців і висуватись кандидатом на виборах президента. Ті обличчя, які ми бачимо на сьогоднішній день при владі – це корупціонери та зрадники. Вони ніяк не можуть бути близькими для мене. Я за якісне життя, реальну соціальну рівність для людей та за мирне небо над головою, вони за пусті обіцянки та власне збагачення.

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Люди із політикуму, яких я можу назвати близькими мені, не при владі і не є представниками «політичної еліти».

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

О. Я. Тягнибок, Ю. Г. Іллєнко, О. О. Шевченко.

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Це невідомі молоді політики-початківці, які є у моїй команді та поділяють мої ідеї.

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Василь Цушко, Олексій Бережний, …нікого, …всі інші.

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Як показало саме життя саме «близьких» людей у політикуму бути не може. Дуже легко вчорашні друзі та партнери перетворюються на жадібних зрадників та боягузливих брехунів, як це сталося з моїми колегами, що зараз видають з себе опозиційний проект у інтересах Порошенка. Є люди, яких я давно знаю та поважаю, є моя команда однодумців в партії «Наші», є мої друзі. Впевнений, разом ми започаткуємо зовсім іншу політичну культуру, коли політикам можна буде довіряти. Бо особисто для мене відповідальність за будь-яке слово або обіцянку завжди було одним з головних принципів, так мене виховали.

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Патріот. Доброволець. Волонтер.

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Близькі мені люди – точно не в політиці.

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Колеги з «Самопомочі», з якими я пройшов останні 4 роки політичної боротьби і тиску, Василь Гацько і наші нові партнери з «ДемАльянсу», а також Мішель Терещенко, який здав французький паспорт, взяв український і пробує робити зміни в Глухові, який розташований всього за 7 кілометрів від російського кордону.

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа» (16 березня заявив, що підтримає на виборах Юлію Тимошенко):

Якщо брати програми тих політиків, чиї програми мені більш близькі та частково співпадають зі стратегією розвитку країни «Україна 2030», то це програми Тимошенко, Гриценко та Садового. Втім, у мене є багато друзів, які б могли бути достойними політиками, але уникали політики. Але зараз, я сподіваюся, вони прийдуть в український політикум та змінять країну на краще.

Читайте ще:

«Чий Крим?» – відповідають 18 кандидатів у президенти​

Чому не втримали Крим: стенограма РНБО від 28 лютого 2014 року​

Приватизація 90-х. Якої власності набули кандидати у президенти​

Якими словами кандидати у президенти коротко представляють Україну

Від шкарпеток Киви до космольота Насірова: що кандидати у президенти взяли б із собою на Марс​

Від «Покровських воріт» до «Бійцівського клубу»: улюблені фільми кандидатів у президенти​

Від «Атланта» Айн Ренд до «Мистецтва війни» Сунь Цзи​: що читають кандидати у президенти​

Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.​