Що таке Майдан за версією 18 кандидатів у президенти

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, починаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут читайте про те, як кандидати у президенти кваліфікують події, що сталися в Києві наприкінці 2013 року і в січні-лютому 2014 року.​

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа» (16 березня заявив, що підтримає на виборах Юлію Тимошенко):

Люди на Майдані об’єдналися навколо того, щоб усунути від влади зло. Але, на жаль, так і не створили умов для того, щоб добро перемогло і у владу прийшли професіонали – порядні, з гарною репутацією, із державним мисленням та досвідом, з ефективною командою, чесні та патріотичні​

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Під час Революції гідності злочинна влада президента-втікача вчинила страшний злочин – розстріляла активістів Майдану, Небесну сотню

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

По-перше, це був надзвичайний підйом народних мас, які жадали приєднання України до Європейського союзу. По-друге, відбулося вигнання Януковича та його найближчого оточення з території України. По-третє, влада була захоплена іншою групою «казнокрадів»

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Протест людей і вбивства, на які і досі нема відповіді

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

Повстання народу проти узурпатора

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Початок Революції гідності. Вона ще не завершена

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Національно-визвольне повстання

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Революція гідності – боротьба людей за справедливість.

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Відбулася Революція гідності. Її успіх полягає у тому, що вона виборола право на гідність кожній людині, незалежно від статусу.

Шкода, що за це було сплачено таку високу й страшну ціну

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Це було бажання українського народу спочатку захистити своїх дітей, а потім змінити життя всієї країни на краще

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Народне повстання «Майдан» у січні-лютому 2014 року було використане для заміни у верхніх ешелонах влади однієї частини олігархічної політичної еліти на іншу, внаслідок чого замість одних гнобителів народу до вищих посад прийшли такі ж самі інші, з тієї ж політичної еліти

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Відродження української нації як єдиної спільноти в боротьбі за свою свободу

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Народне повстання проти злочинного режиму

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Трагедія. Не революція і не гідності

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Дві речі. Перша – широкий народний протест, який ґрунтувався на об’єктивних причинах, створених владою. Друга – кримінальний злочин, передбачений відповідними статтями Кримінального кодексу України, який привів до силового повалення влади та усіх подальших подій – від анексії Криму до повної політичної залежності України від іноземних держав та МВФ

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Народний протест і Революція гідності. Водночас героїчна і болісна сторінка в історії України. Влада має довести злочини, скоєні на Майдані, задокументовані нами ще у 2014 році, і віддати їх нарешті до суду. Покарання за такі злочини має бути невідворотним

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Революція гідності. Народ України виборов справжню Незалежність і Свободу

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Революція гідності

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