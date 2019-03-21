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21 Березень 2019, Київ 18:27
Політика

Що таке Майдан за версією 18 кандидатів у президенти

Кандидати у президенти виборчої кампанії-2019 у проекті «Президент UA» відповідають на запитання Радіо Свобода

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Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, починаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут читайте про те, як кандидати у президенти кваліфікують події, що сталися в Києві наприкінці 2013 року і в січні-лютому 2014 року.​

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа» (16 березня заявив, що підтримає на виборах Юлію Тимошенко):

Люди на Майдані об’єдналися навколо того, щоб усунути від влади зло. Але, на жаль, так і не створили умов для того, щоб добро перемогло і у владу прийшли професіонали – порядні, з гарною репутацією, із державним мисленням та досвідом, з ефективною командою, чесні та патріотичні​

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Під час Революції гідності злочинна влада президента-втікача вчинила страшний злочин – розстріляла активістів Майдану, Небесну сотню

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

По-перше, це був надзвичайний підйом народних мас, які жадали приєднання України до Європейського союзу. По-друге, відбулося вигнання Януковича та його найближчого оточення з території України. По-третє, влада була захоплена іншою групою «казнокрадів»

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Протест людей і вбивства, на які і досі нема відповіді

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

Повстання народу проти узурпатора

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Початок Революції гідності. Вона ще не завершена

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Національно-визвольне повстання

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Революція гідності – боротьба людей за справедливість.

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Відбулася Революція гідності. Її успіх полягає у тому, що вона виборола право на гідність кожній людині, незалежно від статусу.

Шкода, що за це було сплачено таку високу й страшну ціну

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Це було бажання українського народу спочатку захистити своїх дітей, а потім змінити життя всієї країни на краще

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Народне повстання «Майдан» у січні-лютому 2014 року було використане для заміни у верхніх ешелонах влади однієї частини олігархічної політичної еліти на іншу, внаслідок чого замість одних гнобителів народу до вищих посад прийшли такі ж самі інші, з тієї ж політичної еліти

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Відродження української нації як єдиної спільноти в боротьбі за свою свободу

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Народне повстання проти злочинного режиму

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Трагедія. Не революція і не гідності

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Дві речі. Перша – широкий народний протест, який ґрунтувався на об’єктивних причинах, створених владою. Друга – кримінальний злочин, передбачений відповідними статтями Кримінального кодексу України, який привів до силового повалення влади та усіх подальших подій – від анексії Криму до повної політичної залежності України від іноземних держав та МВФ

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Народний протест і Революція гідності. Водночас героїчна і болісна сторінка в історії України. Влада має довести злочини, скоєні на Майдані, задокументовані нами ще у 2014 році, і віддати їх нарешті до суду. Покарання за такі злочини має бути невідворотним

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Революція гідності. Народ України виборов справжню Незалежність і Свободу

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Революція гідності

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Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.​

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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