Кандидат Ляшко: 10 цитат за 5 років

Радіо Свобода робить огляд знакових цитат найбільш рейтингових кандидатів у президенти, які вони виголошували публічно протягом останніх п’яти років. Герой чергового огляду – лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Відомий своїми емоційними виступами в сесійній залі і любов’ю до села він упродовж п’яти років критикував уряд, реформи, Генпрокуратуру, а також послідовно захищав мораторій на ринок землі.

2014

«Симоненка – на фронт»

У перший рік після Революції гідності особливо діставалося від головного радикала Комуністичній партії і її очільнику Петрові Симоненку. 13 травня 2014 року колона десантників 95-ї окремої аеромобільної бригади потрапила в засідку бойовиків в районі села Октябрське, що під Краматорськом Донецької області. Семеро військових загинули. Наступного дня Ляшко згадав про це, виступаючи в сесійній залі і звертаючись до Симоненка.

Що це за мирні громадяни з гранатометами і з переносними зенітно-ракетними комплексами?

«Чого ти сьогодні мовчиш, коли наших бійців убили вчора? Чого ти жодного слова співчуття не кажеш, ані ти, ані регіонали? Тому я пропоную, звертаюсь до міністра оборони: і Симоненка, і Єфремова рекрутувати – і на фронт... Отоді, можливо, вони зрозуміють, що відбувається в Україні, коли наших 20-річних хлопців убивають із засідки, підло, з гранатометів. А ці виходять і розповідають, що там, бачте, мирних громадян вбивають. Що це за мирні громадяни з гранатометами і з переносними зенітно-ракетними комплексами?» – спитав Ляшко.

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У 2015 році всі комуністичні політичні сили були заборонені як такі, що не відповідають закону про засудження комуністичного і нацистського режимів. Але Ляшко без тем для критики не залишився.

2015

«Пенсіонери платіжку чекають як ампулу з ціанистим калієм»

Ляшко – послідовний критик підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Навесні 2015 року він засудив підвищення тарифів з 1 квітня.

«З 1 квітня мільйони українських громадян позбавлені можливості оплачувати ці (житлово-комунальні – ред.) послуги. Адже, коли пенсіонери отримують по 1-1,5 тисячі гривень пенсії і комунальні послуги становлять 700-800 гривень, я вже не кажу про ціни в аптеках, у магазинах – це означає, що ту платіжку пенсіонери чекають як ампулу з ціанистим калієм. І тому я вважаю, що цей тиждень український парламент має присвятити роботі над тим, як зробити, щоб люди мали можливість оплачувати комунальні послуги», – заявив депутат у сесійні залі парламенту.

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Він додав, що тарифи «мінімум удвічі-втричі більші», ніж мали б бути. Втім, попри ці заяви Ляшка і інших політиків (наприклад, Юлії Тимошенко), тарифи зростали ще кілька разів. Переважно це було пов’язано зі зростанням цін на природній газ до рівня ринкового.

«Трагедія біля Верховної Ради організована спецслужбами»

Так Ляшко пояснив вихід фракції своєї політичної сили з коаліції 1 вересня 2015 року – на наступний день після того, як внаслідок вибуху під будівлею парламенту загинули четверо військових Національної гвардії.

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«Учора під стінами українського парламенту відбулася кривава трагедія, організована спецслужбами, на наше переконання, у результаті якої загинули невинні українські військовослужбовці, які стали жертвами цієї трагедії. На нашу думку, мета організаторів цієї кривавої трагічної події вчора під стінами Верховної Ради була одна – дискредитувати патріотичні політичні сили, які вчора в парламенті не голосували за зміни до Конституції, написані в Кремлі», – сказав депутат, маючи на увазі зміни до Основного закону, згідно з яким місцеве самоврядування в окремих районах Луганської і Донецької областей визначає окремий закон.

Ляшко висловив думку, що організатори вибуху також мали на меті відволікти увагу від голосування за ці зміни, а в сесійній залі утворилася нова коаліція – з БПП, «Народного фронту» і «Опозиційного блоку».

2016

«Офшори я б, як президент, не реєстрував»

Навесні 2016 року Ляшко привітав відставку Арсенія Яценюка, однак розкритикував непрозоре, на його думку, формування нового уряду на чолі з Володимиром Гройсманом (згодом він навіть заявляв про оскарження його в суді).

В ефірі телеканалу ICTV, де Ляшко коментував відставку уряду, ведучий Андрій Куликов зазначив, що не знає, «що було б, якби Ляшко був президентом». Голова Радикальної партії не залишив ці слова без відповіді.

Я як президент поважав би волю парламенту. Але я не формував би коаліцію з «тушками»

«Мільйони українців по закордонах горщики не їздили б виносити, офшори ані я б, як президент, не реєстрував, ані олігархи, ніхто б у мене офшори не реєстрував, а платили б податки тут, а хто не захотів б платити, то відповідав би. У парламенті ухвалювали б рішення відповідно до Конституції. Я як президент поважав би волю парламенту. Але я не формував би коаліцію з «тушками», не займався б дерибаном посад, як це робиться зараз. Невже ви не розумієте, що людей знову дурять?», – сказав він, маючи на увазі створення нового уряду.

«Гірші традиції Януковича»

Справи Генеральної прокуратури проти членів Радикальної партії Олег Ляшко вважає політичним переслідуванням. Таку думку він висловив у серпні 2016 року в програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

«Використання правоохоронних органів для зведення політичних рахунків, по-перше, – це неправильно, це у гірших традиціях Януковича, а по-друге – в Україну не прийде жоден інвестор, якщо він бачить, що в країні немає незалежного суду, незалежних правоохоронних органів, якщо він бачить, що правоохоронні органи використовуються для зведення політичних рахунків, для «віджимання» бізнесу», – сказав тоді голова політичної сили.

Він додав, що наслідком може стати відсутність робочих місць, а відтак – надходжень до бюджету. З цього Ляшко зробив висновок, що реформа правоохоронної системи є ключовою для майбутнього України загалом.

2017

«Одна із найбільших загроз – ринок земель»

Олег Ляшко неодноразово виступав проти створення ринку землі і на захист мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. У березні 2017 року він мав чергову нагоду згадати про це, вимагаючи від уряду оприлюднити меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Політика непокоїло, що меморандум може містити пункт про створення ринку землі.

«Коли сьогодні у селян немає грошей, вони хочуть викинути на так званий ринок наші українські землі, щоб перетворити українців у батраків, щоб наші діти та онуки пішли по миру з простягнутою рукою. Завести в Україну латифундії, транснаціональні корпорації, які саджатимуть технічні культури та зароблятимуть швидкі гроші, бо їм буде байдуже, чи є в селі корова, порося на селянському подвір’ї, чи є соціальна сфера, школа, лікарня», – наголосив голова фракції.

Він додав, що Радикальна партія вимагає конституційно закріпити виняткове право українських селян на володіння землею, і анонсував судовий позов до президента, прем’єр-міністра, голови Національного банку з вимогою оприлюднити текст меморандуму. Утім, попри побоювання Ляшка, мораторій на продаж сільськогосподарських земель чинний і донині.

«Люди, які не мають 35 років стажу, не отримуватимуть пенсію»

З недовірою Ляшко ставиться і до пенсійної та медичної реформ. Як він заявив влітку 2017 року, парламентська фракція Радикальної партії не голосувала за закон про медичну реформу. Принагідно голова партії згадав і про пенсійну реформу.

Мільйони людей завтра просто не отримуватимуть пенсію

«За балансуванням доходів Пенсійного фонду стоїть одна мета – щоб якомога менше людей в Україні отримувало пенсію. Тому що сьогодні достатньо 15 років трудового стажу і ти в 60 років маєш право виходу на пенсію. Зараз влада пропонує зробити мінімальний трудовий стаж, який дає право на отримання пенсії, 35 років. Це означає, що мільйони людей, які не мають 35 років трудового стажу, завтра просто не отримуватимуть пенсію і будуть жити на так звану соціальну допомогу», – заявив він журналістам.

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Перший етап пенсійної реформи передбачав, що з 1 січня 2018 року трудовий стаж 60-річної людини для виходу на пенсію мав становити 25 років і щороку збільшуватися. Якщо стаж становить від 15 до 25 років, то пенсія розраховується відповідно до наявного стажу.

2018

«Мене дивує, коли президент України виступає англійською»

У січні 2018 року Олег Ляшко мав нагоду виступити на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі.

Пізніше того ж місяця в ефірі телеканалу «112 Україна» глядачка поставила йому запитання, чи знає він англійську і чому виступав українською. Політик відповів, що англійською володіє «доволі слабко», але зараз цим займається.

«Щодо виступу в ПАРЄ – а якою мовою я маю виступати? Безумовно, українською мовою. І мене взагалі дивує, коли президент України їде кудись чи тут в Україні виступає англійською мовою. Ти – президент України, ти повинен на всіх офіційних заходах виступати винятково українською мовою. А жонглювати знанням іноземної – послухайте, я візьму собі перекладачів найкращих. У мене є перекладачі, які перекладуть найкращу в світі українську мову», – запевнив Ляшко.

На це ведуча телеканалу зауважила, що «Гройсман теж так вважав», однак не стала вдаватися в деталі.

«Ми перетворюємось на сировинну колонію»

Ляшко неодноразово критикував структуру експорту України, звертаючи увагу на високу частку сировини в ньому. Зокрема, він згадав про це в березні 2018 року, підбиваючи підсумки експорту за 2017 рік. Того року Україна експортувала 42 мільярди тонн зерна на 3 мільярди доларів, а соняшникової олії – на 4 мільярди, розповів народний депутат.

«Україна встановлює рекорди зі збору врожаю, з експорту зернових, і ми отримуємо за це абсолютно мізерні доходи. Потім перетворюємося на експортера дешевої робочої сили і дешевої сировини… Неможливе економічне зростання, коли замість продажу продукції ми торгуємо дешевою сировиною, перетворившись фактично на сировинну колонію», – заявив Ляшко з трибуни Верховної Ради. Він додав, що бачить рішення проблеми в підвищенні зарплат і пенсій, і закликав уряд їх підвищити.

2019

«Ніякі» – про стосунки з Ахметовим

Попри те, що Ляшку приписували зв’язки з олігархом Рінатом Ахметовим, сам він рідко згадує це ім’я. Під час зйомок випуску «День з кандидатом» журналіст Радіо Свобода Руслан Тарасов поцікавився, які в лідера радикалів стосунки з Ахметовим.

«Такі самі, як із Коломойським, ніякі», – відповів він, а інформацію про те, що олігарх нібито фінансує Радикальну партію, назвав казками.

«Мені кажуть, що я захищаю Ахметова, коли лобіюю і проводжу металургійні закони. А кого я повинен захищати, як не наших металургів? Виграє кожен українець, який більшу зарплату має і роботу має», – лаконічно додав Ляшко.

У 2016 році протягом одного місяця журналісти програми розслідувань «Схеми» зафіксували, як Рінат Ахметов вночі приїжджає до президента Петра Порошенка, а також таємно відвідує прем’єр-міністра синхронно з Олегом Ляшком.