Як зупинити війну? Відповідає Зеленський і ще 17 кандидатів у президенти

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, починаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут читайте про те, яким чином кандидати у президенти пропонують зупинити війну

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Простої відповіді, рішення немає ні в кого. Ми маємо докладати максимум зусиль щодня, щоб повернути мир

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Війну не зупиняють, її треба виграти

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа» (16 березня заявив, що підтримає на виборах Юлію Тимошенко):

Треба реалізувати мій мирний план – «Три Основи –Легітимність. Безпека. Довіра». Для досягнення успіху треба застосувати постійно діючі інструменти переговорів. Потрібне бажання, потрібна максимальна концентрація зусиль на тому, щоб займатися питанням мирного врегулювання кожний день, з ранку до вечора. Потрібно створити як багатосторонній формат переговорів, так і двосторонні формати, задіяти як публічну, так і непублічну дипломатію​

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Найперше – змінити владу. Потім перестати торгувати з ворогом, припинити будь-які економічні відносини з агресором, провести чітку лінію розмежування і запросити та поставити на ній армію країн, які гарантували нам мир у Будапештському меморандумі. І нарешті почати будувати власне сучасне боєздатне військо

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Президент України має говорити про мир. Це відправна точка змін. Ми маємо розмістити військові бази США та НАТО на території України. Підсилити санкції проти Росії. Рано чи пізно міжнародні економічні санкції доб’ють Росію.

І, насамкінець, держава має потурбуватися про тих громадян, які постраждали в результаті збройних дій. Це, звісно, не зупинить Кремль, проте продемонструє громадянам південного сходу, що Україна про них піклується

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

У мене є план безпечної реінтеграції Донбасу. Якщо коротко, то його можна звести до трьох основних пунктів: сформувати сильну армію, вести діалог з Кремлем через країну-посередника, вести діалог з мирним населенням на тимчасово окупованих територіях

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

Перемогти Росію на своїй землі

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Найкоротший шлях до миру – капітуляція. Він для нас неприйнятний. Тому боремось за перемогу

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Найкращий спосіб зупинити будь-яку війну – це виграти її

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Спочатку вдосконалити внутрішню політику та економічне становище в державі, далі стати суб’єктом, а не об’єктом, міжнародної політики, посилити обороноздатність країни – тоді ворог відступить сам

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Війну зупинити неможливо. У війні ти або програєш, або виграєш. Ми можемо перемогти. Дипломатією, економічним зростанням та реальним зміцненням армії

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Для того аби зупинити війну, треба мати бажання це зробити. А якщо владі це вигідно, і вони на цьому заробляють, то й сподіватися марно. Коли немає бажання, то і шляхи вирішення проблеми не знаходяться

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Негайно відсторонити від влади всю так звану політичну еліту і її сателітів, тим самим припинити процеси знищення України, привести до влади здорові народні сили, різко посилити ЗСУ і співпрацю з НАТО, терміново проголосити і розпочати політику відродження країни, реально включити міжнародно-правові механізми протидії агресії і анексії тощо

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Перемогти

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Бути чесними і послідовними у боротьбі. Оголосити війну, ввести воєнний стан на окупованих територіях, і поблизу лінії фронту, розірвати всі відносини з ворогом, арештувати всі російські активи в Україні, вимагати у ООН і впливових країн реальної допомоги тощо

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Політико-дипломатичні зусилля на основі постійно нейтрального статусу України

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Потрібні три речі. Перша – перестати брати чиюсь сторону, а стати нейтральними. Друга – зупинити внутрішню, культурну війну та мову ненависті. Третя – почати прямі перемовини з усіма учасниками конфлікту та запитати у Донбасу чого йому треба. Тим більше що вони не просили нічого з того, що Україна не могла б їм дати

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Мій план дій для відновлення миру має три головні складові - значне посилення обороноздатності, нова дієва міжнародна угода з деокупації, економічний розвиток країни

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