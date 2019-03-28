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28 Березень 2019, Київ 10:10
Донбас.Реалії

Повернення Донбасу: які плани у кандидатів на посаду президента Тимошенко, Бойка та Ляшка?

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Радіо Донбас.Реалії продовжує дебати представників кандидатів у президенти України про те, як вони планують повертати Донбас. Які кроки будуть робити стосовно Донбасу кандидати на посаду президента в разі перемоги на виборах, що заплановані на 31 березня цього року?

Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили народний депутат, представник кандидата у президенти Олега Ляшка Ігор Мосійчук, народний депутат, представник фракції «Батьківщина» та кандидата у президенти Юлії Тимошенко Ігор Луценко та народний депутат, член об’єднання «Опозиційна платформа – за життя», представник кандидата у президенти України Юрія Бойка Юрій Павленко.

– Пане Луценко, Юлія Тимошенко коментувала, чи готова до переговорів з Росією, вона такого кроку не виключає. Як ви вважаєте, що можна зробити для якнайшвидшого повернення Донбасу?

Ігор Луценко: Я хочу потішити, мабуть, усіх жителів Донбасу. Наскільки я знаю, у них основні інтереси, щоб не було ескалації військових дій. Точно жоден з кандидатів у президенти України не ставить у свої програми ні відкрито, ні закрито військове повернення Донбасу. На сьогодні всі лише дискутують щодо можливих форматів переговорів.

У Юлії Тимошенко є чітка позиція, що мусить бути запропонований формат в рамках так званого «Будапешт плюс», тобто підписантів Будапештського меморандуму, які були спочатку та які приєдналися. Серед підписантів – США, Великобританія, Китай, Франція та Росія.

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Отож Юлія Тимошенко пропонує Росії, США, Великобританії та іншим країнам сісти за стіл переговорів саме у такому форматі й обговорити, що далі робити з Донбасом. Так само можемо говорити про Крим.

– Згадують ті самі газові угоди, про які більше ніж 10 років тому домовилися Юлія Тимошенко, коли була прем’єр-міністром України, та Володимир Путін. Критики закидають це Тимошенко як одну з найбільших помилок. Що скажете таким критикам?

Ігор Луценко: На той час я був опонентом Юлії Тимошенко, бувши журналістом та громадським діячем, я критикував її та її партію за певні кроки. Але стосовно газових угод моя думка тоді була досить нейтральною. Такою ж вона лишається зараз.

Ми тоді позбавилися від впливу Росії, було зроблено прозору форму, за якою політично Україна не залежала від Путіна
Ігор Луценко

У той момент це була звичайна практика, всі інші країни укладали подібні угоди, так звані «бери або плати» з Росією під час досить складної ситуації на енергетичному ринку. І потім так само всі країни йшли й через арбітраж змінювали ці угоди. За таким самим сценарієм мусила діяти Україна. Але Україну очолив Віктор Янукович і цей період між підписанням та модифікацією в суді затягнувся на понад сім років.

Я вважаю, що цей крок був кращим. Ми тоді позбавилися від впливу Росії, бо тоді вона нас контролювала через Фірташа, Могилевича й «РосУкрЕнерго». Було зроблено прозору форму, за якою політично Україна не залежала від Путіна, це була європейська структура контракту. Яка потім вже дозволила отримати цю перемогу у Стокгольмі.

Ігор Луценко, народний депутат, представник фракції «Батьківщина» та кандидата у президенти Юлії Тимошенко
Ігор Луценко, народний депутат, представник фракції «Батьківщина» та кандидата у президенти Юлії Тимошенко

– Критики Юлії Тимошенко закидають їй, що якщо вона так домовлялася з Путіним щодо газу, то вона так може домовитися й щодо Донбасу в інтереси Путіна. Що ви на це скажете?

Ігор Луценко: Юлія Тимошенко пропонує прозорий формат переговорів. Коли не Порошенко особисто телефонує Путіну й навпаки, як це відбувалося під час Мінських угод. А ми у присутності найбільших світових гравців укладаємо або не укладаємо домовленості з Росією.

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– Пане Павленко, чому Юрій Бойко у присутності Віктора Медведчука спілкувався з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим?

Юрій Павленко: Відбулася зустріч, результати є у ЗМІ. Більше нічого поки що коментувати не можу.

– А ви не знали, що Бойко поїде до Москви?

Юрій Павленко: Ні, я про це дізнався так само зі ЗМІ. Але вважаю, що це правильний крок, який повністю відповідає програмі, яку задекларував Юрій Бойко. Він як єдиний з кандидатів, який здатний шляхом переговорів принести Україні мир. І він почав реалізовувати свою програму, не чекаючи виборів, доводячи, що досягти миру можна тільки шляхом прямих переговорів, так, непростих переговорів, з подальшим обговоренням із суспільством, приймати рішення, які б дозволили якнайшвидше відновити територіальну цілісність та мир в Україні.

Зліва направо: голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, кандидат на посаду президента України Юрій Бойко і голова політичної ради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктор Медведчук. Москва, 22 березня 2019 року
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– Тобто ви вважаєте, що прямі переговори з Росією можливі й це не буде капітуляцією з боку України?

Жодним чином це не може бути капітуляцією, це розмова рівних, виходячи з українських інтересів. Ми не можемо спілкуватися з Росією виключно через посередників
Юрій Павленко

Юрій Павленко: Жодним чином це не може бути капітуляцією, це розмова рівних, виходячи з українських інтересів з точки зору Юрія Бойка. Я впевнений, що його знання, досвід і позиція здатні чітко відстоювати інтереси України на всіх переговорах, у цьому випадку з Російською Федерацією. Ми не можемо спілкуватися з Російською Федерацією виключно через посередників.

– Ви вважаєте, що президент Росії Володимир Путін в результаті прямих переговорів погодиться піти з Донбасу, віддати Крим? Це реальний сценарій?

Юрій Павленко: Будь-який сценарій реальний. Головне – треба розмовляти й відстоювати свої інтереси на будь-яких позиціях. Важливим питанням, на мій погляд, має бути повернення додому всіх українських полонених.

Юрій Павленко, народний депутат, член об’єднання «Опозиційна платформа – за життя», представник кандидата у президенти України Юрія Бойка
Юрій Павленко, народний депутат, член об’єднання «Опозиційна платформа – за життя», представник кандидата у президенти України Юрія Бойка

Ігор Луценко: Я радикально не погоджуюсь із паном Юрієм у тому, що успіхи України можливі під час прямих переговорів з Путіним за відсутності на нашій стороні інших активних та потужних перемовників. Прямі переговори де-факто тривали між Україною та Росією весь час. Натомість Росія, мені здається, заперечує будь-яку дискусію щодо повернення Криму, так само щодо Донбасу Росія тримається так званих Мінських домовленостей. Де прописано, що там мусить бути неконтрольована Україною автономія.

Я не думаю, що за ці п’ять років нова персона щось хороше зможе вибити у Путіна для України
Ігор Луценко

Я не думаю, що за ці п’ять років нова персона щось хороше зможе вибити у Путіна для України.

Юрій Павленко: Я погоджуюсь, що у таких непростих переговорах має бути додаткова третя сторона, яка б могла гарантувати виконання усіх взятих на себе домовленостей.

Репліка щодо автономії. Ті пропозиції, які були щодо особливого статусу Донбасу як тимчасового захисту. Питання автономії базувалося, виходячи з Конституції та законодавства України, жодної мови про те, що буде якась неконтрольована Україною територія.

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– Ви маєте на увазі заяву Віктора Медведчука?

Юрій Павленко: Юрій Бойко та Віктор Медведчук виходили виключно з чинного законодавства України. Окрім того, такі питання, коли будуть ухвалюватися, повинні проходити, зокрема, й суспільне обговорення.

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– Пане Мосійчук, як ви оцінюєте газові угоди десятирічної давнини, діяльність «РосУкрЕнерго», відвідування Москви Юрієм Бойком?

Ігор Мосійчук: Оцінювати зустріч Бойка з прем’єром країни-агресора Росії маю не я, а СБУ.

Питання газу – це питання мегакорупції в українській державності. І після 31 березня завданням нового президента, нового уряду буде знищити цю мегакорупцію в газовій сфері.

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– На вашу думку, хто – у джерела такої корупції?

Ігор Мосійчук: Усі, хто мав стосунок за всю історію української державності до газотранспортної мережі, до транзиту, видобутку, продажу газу, всі мають стосунок. Ступінь вини кожного мають досліджувати незаангажовані правоохоронні органи.

Ігор Мосійчук, народний депутат, представник кандидата у президенти Олега Ляшка
Ігор Мосійчук, народний депутат, представник кандидата у президенти Олега Ляшка

– Як у програмі кандидата на посаду президента Олега Ляшка вирішується питання Донбасу?

Все дуже просто. Для того, щоб повернути окуповані території – це не тільки Донбас, а й Крим, – країна має стати сильною
Ігор Мосійчук

Ігор Мосійчук: Все дуже просто. Для того, щоб повернути окуповані території – це не тільки Донбас, а й Крим, – країна має стати сильною. Країна має відновити економічну потугу, відновити потужність Збройних сил, відновити ракетні, аеромобільні війська. І стати сильною дипломатично, щоб з нами рахувалися. Підняти питання Будапештського меморандуму з найвищих трибун світу.

– А можливість прямих переговорів з Росією виключається чи ні?

Ігор Мосійчук: Прямі перемовини з Росією ми не виключаємо. А з ким говорити? Звичайно ж, з Росією. Немає ніяких «ЛНР», «ДНР», є окупаційні війська. Вони мають покинути межі території України.

Як тільки буде відновлений – чи за допомогою миротворців, чи Збройними силами України – контроль над державним кордоном України, протягом місяця-двох Донбас окупований буде звільнено нашими військовими.

– Як стверджують деякі критики Бойка, що нібито він є технічним кандидатом. Як ви це прокоментуєте?

Ігор Луценко: Зараз він точно грає цю роль.

Юрій Павленко: Я однозначно не згоден із цим твердженням. Навпаки, сьогодні Юрій Бойко є головним опонентом кандидата від влади Петра Порошенка.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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