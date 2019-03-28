Повернення Донбасу: які плани у кандидатів на посаду президента Тимошенко, Бойка та Ляшка?

Радіо Донбас.Реалії продовжує дебати представників кандидатів у президенти України про те, як вони планують повертати Донбас. Які кроки будуть робити стосовно Донбасу кандидати на посаду президента в разі перемоги на виборах, що заплановані на 31 березня цього року?

Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили народний депутат, представник кандидата у президенти Олега Ляшка Ігор Мосійчук, народний депутат, представник фракції «Батьківщина» та кандидата у президенти Юлії Тимошенко Ігор Луценко та народний депутат, член об’єднання «Опозиційна платформа – за життя», представник кандидата у президенти України Юрія Бойка Юрій Павленко.

– Пане Луценко, Юлія Тимошенко коментувала, чи готова до переговорів з Росією, вона такого кроку не виключає. Як ви вважаєте, що можна зробити для якнайшвидшого повернення Донбасу?

Ігор Луценко: Я хочу потішити, мабуть, усіх жителів Донбасу. Наскільки я знаю, у них основні інтереси, щоб не було ескалації військових дій. Точно жоден з кандидатів у президенти України не ставить у свої програми ні відкрито, ні закрито військове повернення Донбасу. На сьогодні всі лише дискутують щодо можливих форматів переговорів.

У Юлії Тимошенко є чітка позиція, що мусить бути запропонований формат в рамках так званого «Будапешт плюс», тобто підписантів Будапештського меморандуму, які були спочатку та які приєдналися. Серед підписантів – США, Великобританія, Китай, Франція та Росія.

Отож Юлія Тимошенко пропонує Росії, США, Великобританії та іншим країнам сісти за стіл переговорів саме у такому форматі й обговорити, що далі робити з Донбасом. Так само можемо говорити про Крим.

– Згадують ті самі газові угоди, про які більше ніж 10 років тому домовилися Юлія Тимошенко, коли була прем’єр-міністром України, та Володимир Путін. Критики закидають це Тимошенко як одну з найбільших помилок. Що скажете таким критикам?

Ігор Луценко: На той час я був опонентом Юлії Тимошенко, бувши журналістом та громадським діячем, я критикував її та її партію за певні кроки. Але стосовно газових угод моя думка тоді була досить нейтральною. Такою ж вона лишається зараз.

Ми тоді позбавилися від впливу Росії, було зроблено прозору форму, за якою політично Україна не залежала від Путіна

У той момент це була звичайна практика, всі інші країни укладали подібні угоди, так звані «бери або плати» з Росією під час досить складної ситуації на енергетичному ринку. І потім так само всі країни йшли й через арбітраж змінювали ці угоди. За таким самим сценарієм мусила діяти Україна. Але Україну очолив Віктор Янукович і цей період між підписанням та модифікацією в суді затягнувся на понад сім років.

Я вважаю, що цей крок був кращим. Ми тоді позбавилися від впливу Росії, бо тоді вона нас контролювала через Фірташа, Могилевича й «РосУкрЕнерго». Було зроблено прозору форму, за якою політично Україна не залежала від Путіна, це була європейська структура контракту. Яка потім вже дозволила отримати цю перемогу у Стокгольмі.

​– Критики Юлії Тимошенко закидають їй, що якщо вона так домовлялася з Путіним щодо газу, то вона так може домовитися й щодо Донбасу в інтереси Путіна. Що ви на це скажете?

Ігор Луценко: Юлія Тимошенко пропонує прозорий формат переговорів. Коли не Порошенко особисто телефонує Путіну й навпаки, як це відбувалося під час Мінських угод. А ми у присутності найбільших світових гравців укладаємо або не укладаємо домовленості з Росією.

– Пане Павленко, чому Юрій Бойко у присутності Віктора Медведчука спілкувався з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим?

Юрій Павленко: Відбулася зустріч, результати є у ЗМІ. Більше нічого поки що коментувати не можу.

– А ви не знали, що Бойко поїде до Москви?

Юрій Павленко: Ні, я про це дізнався так само зі ЗМІ. Але вважаю, що це правильний крок, який повністю відповідає програмі, яку задекларував Юрій Бойко. Він як єдиний з кандидатів, який здатний шляхом переговорів принести Україні мир. І він почав реалізовувати свою програму, не чекаючи виборів, доводячи, що досягти миру можна тільки шляхом прямих переговорів, так, непростих переговорів, з подальшим обговоренням із суспільством, приймати рішення, які б дозволили якнайшвидше відновити територіальну цілісність та мир в Україні.

– Тобто ви вважаєте, що прямі переговори з Росією можливі й це не буде капітуляцією з боку України?

Жодним чином це не може бути капітуляцією, це розмова рівних, виходячи з українських інтересів. Ми не можемо спілкуватися з Росією виключно через посередників

​Юрій Павленко: Жодним чином це не може бути капітуляцією, це розмова рівних, виходячи з українських інтересів з точки зору Юрія Бойка. Я впевнений, що його знання, досвід і позиція здатні чітко відстоювати інтереси України на всіх переговорах, у цьому випадку з Російською Федерацією. Ми не можемо спілкуватися з Російською Федерацією виключно через посередників.

– Ви вважаєте, що президент Росії Володимир Путін в результаті прямих переговорів погодиться піти з Донбасу, віддати Крим? Це реальний сценарій?

Юрій Павленко: Будь-який сценарій реальний. Головне – треба розмовляти й відстоювати свої інтереси на будь-яких позиціях. Важливим питанням, на мій погляд, має бути повернення додому всіх українських полонених.

Ігор Луценко: Я радикально не погоджуюсь із паном Юрієм у тому, що успіхи України можливі під час прямих переговорів з Путіним за відсутності на нашій стороні інших активних та потужних перемовників. Прямі переговори де-факто тривали між Україною та Росією весь час. Натомість Росія, мені здається, заперечує будь-яку дискусію щодо повернення Криму, так само щодо Донбасу Росія тримається так званих Мінських домовленостей. Де прописано, що там мусить бути неконтрольована Україною автономія.

Я не думаю, що за ці п’ять років нова персона щось хороше зможе вибити у Путіна для України

Я не думаю, що за ці п’ять років нова персона щось хороше зможе вибити у Путіна для України.

Юрій Павленко: Я погоджуюсь, що у таких непростих переговорах має бути додаткова третя сторона, яка б могла гарантувати виконання усіх взятих на себе домовленостей.

Репліка щодо автономії. Ті пропозиції, які були щодо особливого статусу Донбасу як тимчасового захисту. Питання автономії базувалося, виходячи з Конституції та законодавства України, жодної мови про те, що буде якась неконтрольована Україною територія.

​– Ви маєте на увазі заяву Віктора Медведчука?

Юрій Павленко: Юрій Бойко та Віктор Медведчук виходили виключно з чинного законодавства України. Окрім того, такі питання, коли будуть ухвалюватися, повинні проходити, зокрема, й суспільне обговорення.

– Пане Мосійчук, як ви оцінюєте газові угоди десятирічної давнини, діяльність «​РосУкрЕнерго»​, відвідування Москви Юрієм Бойком?

Ігор Мосійчук: Оцінювати зустріч Бойка з прем’єром країни-агресора Росії маю не я, а СБУ.

Питання газу – це питання мегакорупції в українській державності. І після 31 березня завданням нового президента, нового уряду буде знищити цю мегакорупцію в газовій сфері.

– На вашу думку, хто – у джерела такої корупції?

Ігор Мосійчук: Усі, хто мав стосунок за всю історію української державності до газотранспортної мережі, до транзиту, видобутку, продажу газу, всі мають стосунок. Ступінь вини кожного мають досліджувати незаангажовані правоохоронні органи.

– Як у програмі кандидата на посаду президента Олега Ляшка вирішується питання Донбасу?

Все дуже просто. Для того, щоб повернути окуповані території – це не тільки Донбас, а й Крим, – країна має стати сильною

​Ігор Мосійчук: Все дуже просто. Для того, щоб повернути окуповані території – це не тільки Донбас, а й Крим, – країна має стати сильною. Країна має відновити економічну потугу, відновити потужність Збройних сил, відновити ракетні, аеромобільні війська. І стати сильною дипломатично, щоб з нами рахувалися. Підняти питання Будапештського меморандуму з найвищих трибун світу.

– А можливість прямих переговорів з Росією виключається чи ні?

Ігор Мосійчук: Прямі перемовини з Росією ми не виключаємо. А з ким говорити? Звичайно ж, з Росією. Немає ніяких «ЛНР», «ДНР», є окупаційні війська. Вони мають покинути межі території України.

Як тільки буде відновлений – чи за допомогою миротворців, чи Збройними силами України – контроль над державним кордоном України, протягом місяця-двох Донбас окупований буде звільнено нашими військовими.

– Як стверджують деякі критики Бойка, що нібито він є технічним кандидатом. Як ви це прокоментуєте?

Ігор Луценко: Зараз він точно грає цю роль.

Юрій Павленко: Я однозначно не згоден із цим твердженням. Навпаки, сьогодні Юрій Бойко є головним опонентом кандидата від влади Петра Порошенка.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)