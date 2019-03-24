Вибори в Україні і російська пропаганда: істерика на телеканалах бойовиків

За передвиборчими перегонами в Україні пильно стежать на окупованій частині Донбасу. Що кажуть з екранів телебачення в незаконних угрупованнях «ЛНР» та «ДНР»? Як це відрізняється від розмов на вулицях Донецька? Які російські політтехнології використовують телеканали бойовиків і навіщо? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Майбутні вибори президента України на телеканалах угруповань «ЛНР» та «ДНР» обговорюють багато.

«Ми продовжуємо спостерігати за передвиборчими перегонами в Україні. А якщо точніше – за «безвладдям» в незалежній», «Вибори на Україні вже заплямовані» – такі меседжі час від часу лунають із телевізорів в окупованих містах.

У нескінченному потоці таких сюжетів аналітика підміняється критикою, яку агресивно подають ведучі: «Чим ближче вибори, тим енергійніше підпилюють ніжки крісла Порошенка».

Або й взагалі – фейковою інформацією, приміром: «На Україні ці президентські вибори будуть одними з найбрудніших».

Чи суб’єктивною думкою місцевих політичних «експертів». Таких, наприклад, як керівник ансамблю «казачої пісні»: «Можна сміливо констатувати, що Україна отримала безвіз, безліс, безгаз», – розмірковував він на одному з телеканалів бойовиків.

Ще один прийом маніпуляції сприйняттям глядача – банальні образи українських політиків: «Тільки нацисти, так? Ну ось залишилися одні нацисти такі активні».

Ця технологія активно «розкручується» на російському телебаченні. Там третина часу присвячується Україні

«Ця технологія зараз дуже активно «розкручується» на російському телебаченні. Там фактично третина чи навіть більше часу присвячується Україні. І увесь час – негатив. Перебуваючи в цьому вакуумі, коли вони весь час піддаються цьому негативу, на більшу кількість людей, я думаю, все-таки це впливає. І відторгнення є лише у найбільш просунутих. Люди ж, які не готові до якихось змін, не готові самі відповідати за свою долю, я думаю, що вони схильні до цієї пропаганди», – пояснює шеф-редактор «Детектор медіа» Наталія Лігачова.

Не лише на екранах «ЛДНРівських» телеканалів, але і на вулицях окупованого Донецька говорять про вибори в Україні.

«Від нас вже нічого не залежить, так би мовити. І навряд чи щось зміниться буде це один президент чи інший», – каже чоловік.

Частина донеччан зізнаються: за передвиборчими перегонами пильно стежать.

«Стежу за українськими виборами», – підтверджує жителька окупованого Донецька.

«Я дивлюся «Росія 24», «Перший» російський і наші канали всі «республіканські», – розповідає донеччанка про канали, відкіля черпає інформацію про українські вибори.

Інші кажуть, що не стежать за політичними процесами. Втім, готові висловитися про політику в будь-який момент.

«Хто їх сюди кликав? Американців, англійців, французів, які все це... Переважно – Америка і Англія. Я б голосував за себе. Я б навів лад», – емоційно розповідає чоловік.

На тлі передвиборчої гонки в Україні, в угрупованнях «ЛНР» і «ДНР» вирішили створити «молодіжні парламенти». Для цього навіть влаштовують «голосування».

На цьому тлі на місцевому телебаченні особливо активно розганяється тема ненависті взагалі до України як до держави.

«Тобто це що буде за країна? Це буде бандерівська країна?», «Зараза фашизму і далі буде розповзатися з України по світу», «Україна «не виконує» Мінські угоди», «Ситуація в Україні складається настільки непередбачувано, що західні експерти не виключають варіант державного перевороту» – мовиться на телеканалах бойовиків.

П’ятихвилинки ненависті потрібні, щоб підтримувати ненависть в тонусі

«Телевізійний порядок дня в недореспубліках звичайно ж диктують з Москви. Ось ці ось п’ятихвилинки ненависті, про які писав Орвелл у своїй безсмертний книжці «1984», потрібні для того, щоб підтримувати ненависть в тонусі», – констатує політтехнолог Олексій Ковжун.

Після новин про те, як в Україні все погано, на телеканалах бойовиків розповідають як добре живеться в окупації.

«Замість України ми отримали «нову державу», міцні партнерські відносини з Кримом і інтеграцію в Російську Федерацію», – виголошує ведуча телеканалу, підконтрольного бойовикам.

Яке діло московським пропагандистам до почуттів і сподівань людей, які живуть в так званих «республіках»

«Звісно люди від цього втомлюються, тому що ненависть залишає неприємний смак у роті, подразнення і конфлікти в родині. Це не та емоція, в якій приємно знаходитися. Але яке діло московським пропагандистам до почуттів і сподівань людей, які живуть в так званих «республіках», – резюмує Олексій Ковжун.

«Потрапляю на програму – я дивлюся. А якщо дуже наполегливо дивитися – нервова система слабка», – каже донеччанка.

«Набридло вже. Просто вже набридло», – відрізав житель окупованого Донецька.

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