МЗС: Сибіга відкрив генконкульство в словацькому Пряшеві

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідав Словаччину, де взяв участь у відкритті Генерального консульства в місті Пряшів на сході країни, повідомляє Міністерство закордонних справ 5 грудня.

«Нова установа розширює дипломатичну присутність України в Словаччині, надаватиме консульську підтримку близько 40 тисячам українців у Кошицькому та Пряшівському самоврядних краях, сприятиме розвитку торгівлі та інвестицій, культурної дипломатії, збереженню української ідентичності, зміцненню звʼязків між українським і словацьким народами», – йдеться в повідомленні.

За словами Сибіги, відкриття консульства створює нові можливості для розвитку двосторонніх відносин та посилення опіки над українцями в Словаччині.

Читайте також: Українська школа в Братиславі й 4 угоди: Свириденко розповіла про домовленості з Фіцо

Міністр закордонних справ та європейських питань Словаччини Юрай Бланар заявив, що після початку російської повномасштабної агресії проти України через територію Словаччини пройшло майже 2 мільйона українців.

«Але багато з них залишилися тут, на наших теренах, і ми завжди були готові їм допомагати», – додав він.

Сибіга подякував Братиславі за підтримку «справедливого миру для України та всієї Європи», а також за участь у Коаліції цивільних укриттів і допомозі з енергетичним обладнанням, включно з 37 електрогенераторами, які вже прибули в Суми.

Міністр закордонних справ анонсував відкриття генерального консульства в Пряшеві в жовтні 2025 року.



