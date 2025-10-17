Сибіга анонсував новий пакет допомоги від Словаччини й відкриття консульства в Пряшеві

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 17 жовтня зустрівся з головою МЗС Словаччини Юраєм Бланаром у словацькому місті Кошице.

Він уточнив, що зустріч відбулася в рамках третього раунду міжурядових консультацій на чолі з прем’єр-міністрами двох країни Юлією Свириденко та Робертом Фіцо.

Сибіга подякував Словаччині за «підтримку суверенітету, територіальної цілісності та вступу України до ЄС – разом з Молдовою та без «відокремлення». Зокрема, він розповів Бланару про останні російські атаки на енергетику.

«Я вдячний за його своєчасне оголошення про те, що Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю 500 000 євро. Словацька сторона також виділить 300 000 євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах на двосторонній основі. Я також подякував Словаччині за організацію відпочинку та літніх канікул для українських дітей», – заявив міністр.

Він додав, що іншою ключовою темою була оборонна співпраця, в тому числі використання механізму SAFE для зміцнення України, а також подальший розвиток ініціативи із закупівлі зброї PURL.

За словами Сибіги, словацька сторона готова зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки для України в рамках нової архітектури безпеки в Європі. Зокрема, міністри обговорили 19 пакет санкцій, голова українського відомства також наголосив на важливості використання заморожених російських активів для підтримки України.

«Україна посилюватиме свою дипломатичну присутність у Словаччині. Ми маємо намір відкрити Генеральне консульство в Пряшеві до кінця року. Це допоможе покращити якість консульських послуг для української громади на сході Словаччини», – додав він.

МЗС Словаччини наразі не коментувало зустріч.

Українсько-словацькі міжурядові консультації відбуваються в Кошице 17 жовтня.