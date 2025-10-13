Каллас: ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, дебати тривають

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що дебати щодо 19-го пакету санкцій проти РФ тривають, ЄС намагається досягти результату щодо нього до саміту, який відбудеться наступного тижня.

«Ви знаєте, це вже 19-й пакет санкцій, і кожного разу ми стикаємося з труднощами, тому що ми – 27 держав-членів і 27 різних демократій. Так що дебати тривають. Ми намагаємося отримати результат до європейського саміту, який відбудеться наступного тижня. Але навіть якщо ми не зможемо досягти результату наступного тижня, робота триватиме, і я позитивно налаштована, що зрештою ми отримаємо результат і рішення», – сказала вона під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції.

Саміт Європейської Ради відбудеться 23-24 жовтня у Брюсселі.

Раніше редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк повідомив, що у ЄС досягнуто домовленості про обмеження пересування дипломатів РФ після того, як Угорщина зняла своє вето, але весь пакет санкцій може бути схвалений лише на саміті 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче обговорення на найвищому рівні.

Також видання Financial Times з посиланням на джерела писало, що уряди ЄС погодилися обмежити поїздки російських дипломатів у межах блоку. Запропоновані правила змусять російських дипломатів, які працюють у столицях ЄС, інформувати інші уряди про свої плани поїздок, перш ніж перетинати кордон країни перебування.

Читайте також: Менше свободи в ЄС російським дипломатам. Символічний крок чи реальне обмеження?

19 вересня Єврокомісія презентувала черговий – 19 – пакет санкцій проти РФ. У ньому, серед іншого, пропонується, що Євросоюз повністю відмовиться від російського газу з 1 січня 2027 року – раніше дедлайн планувався на кінець 2027 року. Також пропонуються санкції щодо ще 118 суден так званого тіньового флоту Росії.