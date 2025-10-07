ЗМІ: ЄС обмежить поїздки російських дипломатів через загрози шпигунства

Уряди ЄС погодилися обмежити поїздки російських дипломатів у межах блоку у відповідь на сплеск спроб диверсій, які, за словами розвідувальних служб, часто здійснюють шпигуни, що діють під дипломатичним прикриттям, пише пише Financial Times з посиланням на джерела.

Запропоновані правила змусять російських дипломатів, які працюють у столицях ЄС, інформувати інші уряди про свої плани поїздок, перш ніж перетинати кордон країни перебування.

Ця ініціатива, яку підтримує Чехія, є частиною нового пакету санкцій, що розробляються Брюсселем у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Для схвалення пакету необхідна одностайна підтримка. Угорщина, остання країна, яка виступила проти цього заходу, скасувала своє вето, повідомили два джерела, поінформовані про переговори.

Читайте також: «Ця війна не лише про Україну, йдеться про Європу» – лідери ЄС відповіли Орбану

Розвідувальні служби ЄС стверджують, що російські шпигуни, які видають себе дипломатами, часто керують активами або операціями за межами країн перебування, щоб краще уникати контррозвідувального спостереження.



Чехія лобіює обмеження з травня минулого року. Прага заборонила в’їзд низці російських дипломатів, підозрюваних у сприянні розвідувальній діяльності. Однак сотні людей все ще акредитовані в сусідній Австрії, а звідти вони можуть легально перетинати кордон з Чехією.

Наприкінці вересня Прага заборонила в’їзд до країни російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації Чеської Республіки.

З початку війни Росії проти України країни Заходу регулярно повідомляли про висилку російських дипломатів та скорочували штат російських дипмісій. Москва зазвичай відповідала на такі кроки дзеркально.