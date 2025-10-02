«Ця війна не лише про Україну, йдеться про Європу» – лідери ЄС відповіли Орбану

Лідери двох європейських країн відповіли угорському прем’єру Віктору Орбану, який 2 жовтня на полях саміту Європейської політичної спільноти відмовився визнавати Росію найбільшою загрозою Європі.

«Віктор Орбан вважає, що війни немає. Я вважаю, що війна є. Справжнє питання не в тому, чи є війна, чи немає. Справжнє питання – хто в цій війні на чиєму боці? Бо війна – це чорне й біле. Коли є війна, як війна між Росією та Україною, питання звучить: на чиєму ти боці? І ми знаємо, на чиєму боці Польща, ми знаємо, на чиєму боці НАТО, Європа, і, на жаль, ми, мабуть, знаємо, на чиєму боці Віктор Орбан», – заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прямо не назвавши Росію.

Господарка саміту, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що «тепер усім має бути зрозуміло: Росія не зупиниться, доки її не змусимо», і ця держава «становить загрозу не лише для України, а й для всіх нас».

«Я знаю, що для декого з вас загроза з боку Росії є дуже очевидною та безпосередньою. Для інших вона досі здається віддаленішою. Але ніхто з нас більше не може бути наївним. Ця війна ніколи не була лише про Україну. Йдеться про Європу», – відзначила лідерка Данії.

Раніше 2 жовтня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав найбільшою небезпекою «економічну стагнацію та втрату конкурентоспроможності», а на уточнювальне запитання, чи можна назвати такою загрозою Росію, Орбан заперечив: «Ні. Ми сильніші за Росію».

Угорщина блокує прогрес України на шляху до ЄС, зокрема відкриття першого переговорного кластера «Основи». Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який раніше висловлював претензії до України через недостатній, як він вважав, захист нацменшин, зокрема угорської, згодом почав пояснювати це тим, що країна – у стані війни.

5 вересня голова угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина не змінює свою позицію щодо вступу України до Європейського Союзу. Він сказав про це після того, як президент України Володимир Зеленський вказав на «сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі» і що це «треба почути й іншим великим друзям Росії».

