Сибіга відповів Орбану на заяви про відсутність в України суверенітету і незалежності

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан «залишається під впливом російської пропаганди». Так він прокоментував слова голови угорського уряду, який, коментуючи інцидент з угорськими дронами, які, за даними української влади, минулого тижня порушили повітряний простір України, заявив, що «Україна не є незалежною країною».

«Гарна новина полягає в тому, що прем’єр-міністр Орбан визнав, що деякі дрони дійсно вторглися в повітряний простір України з Угорщини. Міністре закордонних справ Сійярто, як там ваш твіт про «фейк»? Не дуже добре? Але погана новина полягає в тому, що прем’єр-міністр залишається під впливом російської пропаганди», – написав Сибіга 29 вересня у соцмережі X.

«Нам буде цікаво почути його думки щодо державного суверенітету й незалежності, коли він позбудеться залежності від російських енергоносіїв, на чому неодноразово наполягали президент США Дональд Трамп і європейські партнери», – додав Сибіга.

Раніше сьогодні Орбан заявив, що «Україна воює не з Угорщиною, а з Росією» і має «перейматися безпілотниками на своєму східному кордоні», бо їй не загрожує небезпека з боку її західних сусідів по НАТО.

«Припустимо, що вони пролетіли там (в Україні – ред.) кілька метрів, і що? – сказав угорський прем’єр. – Україна не є незалежною країною. Україна не є суверенною країною… Захід тримає її на плаву».

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на нараді 26 вересня головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доповів про нещодавні «інциденти з дронами» на українсько-угорському кордоні.

За його словами, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір країни дронів-розвідників. Він припустив, що це можуть бути угорські дрони.

«Попередньо, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані й невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту», – повідомив він.

У Генеральному штабі ЗСУ ввечері 26 вересня показали два зображення імовірного маршруту угорського дрона, який, за повідомленнями українських військових, залетів на територію Закарпатської області.

У Міністерстві оборони Угорщини заявили, що «заява українського президента Володимира Зеленського про те, що на території України був угорський військовий дрон, не відповідає дійсності».

Реагуючи на повідомлення про дрони, голова МЗС Угорщини Петер Сійярто написав, що «президент Зеленський втрачає розум через свою антиугорську одержимість».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на коментар Сійярто, заявивши, що Україна «починає бачити багато чого, зокрема лицемірство й моральну деградацію» уряду Угорщини.

Заяви дрони ще більше загострили зв'язки між двома країнами.

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярто неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля, а від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.

Угорщина блокує прогрес України на шляху до ЄС, зокрема відкриття першого переговорного кластера «Основи». Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який раніше висловлював претензії до України через недостатній, як він вважав, захист нацменшин, зокрема угорської, згодом почав пояснювати це тим, що країна – у стані війни.

5 вересня Сійярто заявив, що Угорщина не змінює свою позицію щодо вступу України до Європейського Союзу. Він сказав про це після того, як президент України Володимир Зеленський вказав на «сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі» і що це «треба почути й іншим великим друзям Росії».