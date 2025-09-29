Угорщина заблокувала 12 українських новинних сайтів

Угорщина заблокувала 12 українських новинних ресурсів у відповідь на блокування Україною низки сайтів, які поширювали російську пропаганду. Про це повідомив керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш.



«Україна, яка вступає до Євросоюзу, заблокувала іноземні – серед них угорські – інтернет-сайти, бо вони наважилися критично писати про політику санкцій проти росіян, збройну підтримку України, зображувати ЄС і НАТО як фрагментовані і неефективні…За принципом взаємності Угорщина сьогодні вводить дpеркальні заходи проти українських інформаційних порталів», – написав він у фейсбуці.

Угорський посадовець назвав блокування Україною пропагандистських ресурсів «необгрунтованою атакою» і наголосив, що Угорщина як суверенна країна повинна дати «пропорційну відповідь».



Раніше у вересні в Україні заблокували 14 сайтів з Угорщини, Румунії, Молдови та Греції, які поширювали російську пропаганду. Блокування ініціювала Служба безпеки України. За даними ініціативи Uablocklist, зокрема, під блокування потрапили угорськомовні ресурси: News Front, Bal-Rad, Hirlistazo, Demokrata, Vdtablog, Origo, Szilaj Csikó, Pravda Magyarország.



Зазначається, що ці інтернет-ресурси поширювали вигадки про «терористичну діяльність» українців, висміювали підтримку України, зображали ЄС і НАТО як роз’єднані й неефективні, критикували санкційну політику і транслювали змовницькі теорії.