Генштаб ЗСУ показав маршрути дрона, який залетів із Угорщини в Україну. Угорські військові це заперечують

У Генеральному штабі ЗСУ ввечері 26 вересня показали два зображення імовірного маршруту угорського дрона, який, за повідомленнями українських військових, залетів на територію Закарпатської області.

«Уранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкта типу дрон. Зазначений об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини.

З метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу «Чаклун-КМ» Сил безпілотних систем ЗС України», – ідеться в повідомленні.

У міністерстві оборони Угорщини раніше 26 вересня заявили, що «заява українського президента Володимира Зеленського про те, що на території України був угорський військовий дрон, не відповідає дійсності». Коментар військового відомства в Будапешті поширив портал Telex.

«Угорська армія не здійснювала і не отримувала наказів про нібито політ дрона на угорсько-українському кордоні, про який повідомляли ЗМІ. Ми також не отримували інформації про такий випадок від української сторони, хоча ми перебуваємо з ними в постійному контакті», – додали угорські військові.

Удень 26 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доповів про нещодавні «інциденти з дронами» на українсько-угорському кордоні.

За його словами, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір країни дронів-розвідників. Він припустив, що це можуть бути угорські дрони.

«Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту», – повідомив він.

Угорщина зрештою приєдналася до обговорення «стіни дронів», яке представники кількох країн Євросоюзу провели 26 вересня.