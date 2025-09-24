Сійярто: Угорщина не припинить купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить Трамп

Угорщина не припинить купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить її союзник, президент США Дональд Трамп, заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, посилаючись на географічні обмеження країни, що не має виходу до моря.



«Ми – країна, що не має виходу до моря. Було б чудово, якби у нас був доступ до моря, ми могли б побудувати нафтопереробний завод або термінал ЗПГ на узбережжі та ми могли б вийти на весь світовий ринок. Але це не так», – сказав Сійярто в інтерв’ю ATV пізно у вівторок з Нью-Йорка, повідомляє Bloomberg.



Ці коментарі підкреслюють нестійке становище Угорщини, враховуючи тісні зв’язки, які угорський прем’єр Віктор Орбан підтримує як з Трампом, так і з президентом Росії Володимиром Путіним. Європейський Союз намагається подолати опір Угорщини та Словаччини щодо більш суворих санкцій за імпорт російських енергоносіїв.



Виступаючи перед журналістами під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським в ООН у вівторок, Трамп сказав, що може використати свої добрі стосунки з Віктором Орбаном, щоб попросити угорського прем’єра припинити закупівлі російської сирої нафти.

Найбільшими покупцями російської нафти в межах Євросоюзу є Словаччина та Угорщина. Обидві ці країни отримують нафту трубопроводом «Дружба» – транзитом через територію України.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».



