Президентка Єврокомісії після зустрічі з Трампом: обговорювали необхідність швидко скоротити доходи Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявила, що обговорювалися необхідність швидко скоротити доходи Росії від викопного палива.



«Ми обговорили агресивну війну Росії проти України. Ми погодилися з необхідністю швидко скоротити доходи Росії від викопного палива. Саме це і робить Європа, запроваджуючи 19-й пакет санкцій. Ми посилюємо тиск, забороняючи імпорт російського СПГ на європейські ринки та націлюючись на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів та нафтопереробні заводи в третіх країнах», – написала вона у соцмережі Х після зустрічі з Трампом в кулуарах Генасамблеї ООН.

Вона нагадала про намір ЄС до 2027 року остаточно відмовитися від російських викопних палив.



За її словами, з Трампом також обговорили провокації Кремля, зокрема регулярні вторгнення в європейський повітряний простір – «це явні спроби перевірити нашу реакцію».

Виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН 23 вересня, Дональд Трамп повторив свій заклик до європейських країн відмовитися від нафти та газу з Росії.

Трамп заявив, що, якщо Росія не виявить готовності укласти угоду про завершення війни, Сполучені Штати «цілком готові» запровадити дуже сильний пакет потужних мит, які, на його думку, швидко зупинять кровопролиття. Але він наголосив, що для ефективності таких тарифів до них мають приєднатися країни Європи, які «набагато ближче до подій».

Найбільшими покупцями російської нафти в межах Євросоюзу є Словаччина та Угорщина. Обидві ці країни отримують нафту трубопроводом «Дружба» – транзитом через територію України.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».