Трамп: країни НАТО «фінансують війну проти самих себе», купуючи російські енергоносії 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН 23 вересня, повторив свій заклик до європейських країн відмовитися від нафти та газу з Росії.

Коментуючи повномасштабне вторгнення РФ до України, він згадав про очікування, що Росія «виграє цю війну за три дні».

«Це мала бути лише швидка маленька сутичка, Росія через це не виглядає добре, вона виглядає погано. Щоб не сталося зараз – це мало зайняти кілька днів, точно менше тижня, а вони б’ються три з половиною роки, вбиваючи від п’яти до семи тисяч здебільшого молодих солдат з обох боків щотижня», – заявив він, додавши, що внаслідок повітряних атак також гинуть цивільні, хоч і «набагато менше».

Трамп назвав Китай та Індію «головними спонсорами війни» через закупівлі російської нафти, але також вказав на те, що її купують і європейські країни:

«Неприйнятним чином навіть країни НАТО не відмовилися масштабно від російської енергетики й енергоносіїв, про що я дізнався близько двох тижнів тому й не був щасливий. Подумайте про це – вони фінансують війну проти самих себе. Хтось в біса чув про таке?»

Трамп додав, що, якщо Росія не виявить готовності укласти угоду про завершення війни, Сполучені Штати «цілком готові» запровадити дуже сильний пакет потужних мит, які, на його думку, швидко зупинять кровопролиття. Але він наголосив, що для ефективності таких тарифів до них мають приєднатися країни Європи, які «набагато ближче до подій».

«Між нами океан, а ви – прямо поруч. І Європа має зробити свій внесок. Вони не можуть робити те, що роблять. Вони купують нафту та газ у Росії, водночас воюючи з Росією. Це ганьба для них. І для мене було дуже ганебним дізнатися про це, можу вам сказати. Вони повинні негайно припинити всі закупівлі енергії в Росії. Інакше ми всі гаємо багато часу. Тож я готовий це обговорювати. Ми будемо це сьогодні обговорювати з європейськими країнами, що зібралися тут», – заявив президент США.





У червні Єврокомісія запропонувала поступовий план відмови від російських нафти та газу, в тому числі скрапленого, до кінця 2027 року.

Найбільшими покупцями російської нафти в межах Євросоюзу є Словаччина та Угорщина. Обидві ці країни отримують нафту трубопроводом «Дружба» – транзитом через територію України.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».



