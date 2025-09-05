Трамп анонсував розмову з Путіним і, за даними, Білого дому, тиснув на Європу через російську нафту

Президент США Дональд Трамп під час розмови з ключовими європейськими союзниками Києва заявив їм про необхідність чинити більший фінансовий тиск на Росію і її головного союзника, Китай, щоб змусити Кремль припинити війну проти України, повідомив чиновник Білого дому.

Європейські лідери запросили «президента Трампа на зустріч «Коаліції охочих», – сказав чиновник Білого дому про телефонну розмову 4 вересня після паризької зустрічі.

«Президент Трамп наголосив, що Європа повинна припинити купувати російську нафту, яка фінансує війну, оскільки Росія отримала 1,1 мільярда євро (1,8 мільярда доларів) від продажу палива з ЄС за один рік», – цитує чиновника агентство Reuters.

За його словами, Трамп також заявив у телефонній розмові, що «європейські лідери повинні чинити економічний тиск на Китай за його фінансування воєнних зусиль Росії».

Президент США, який спілкувався з європейськими лідерами після паризької зустрічі, особисто не коментував її. Але пізніше у своїх заявах журналістам він відповів: «Так, я зроблю це», коли його запитали, чи планує він поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним найближчим часом.

Від моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Європа намагалася звільнитися від залежності від РФ у постачанні енергоносіїв. Європейська комісія запропонувала законодавство про поступове припинення імпорту російської нафти та газу до ЄС до 1 січня 2028 року.

Водночас Угорщина і Словаччина, лідери яких мають тісні зв’язки з Кремлем, продовжують імпортувати російські енергопродукти, незважаючи на кроки ЄС щодо диверсифікації.

Заяви з Білого дому прозвучали після того, як президент Франції Емманюель Макрон – який разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером співголовує в «Коаліції охочих» – заявив, що 26 країн погодилися взяти участь у післявоєнних гарантіях безпеки для України, і що підтримка США цього плану буде остаточно визначена найближчими днями.

Лідери близько 30 західних союзників України зустрілися з президентом Володимиром Зеленським 4 вересня в Парижі, щоб обговорити гарантії для України після можливої майбутньої мирної угоди, укладеної з Росією.

Сполучені Штати ще не взяли на себе чіткої зобов’язання щодо післявоєнної ролі, хоча більшість учасників вважають участь Вашингтона вирішальною для підтримки зусиль союзників.

Росія відкидає ідею розміщення європейських військ на території України, а Путін попередив, що Москва готова «вирішити свої завдання військовим шляхом», якщо не вдасться знайти прийнятну мирну угоду.

Щодо можливої розмови Трампа і Путіна речник Кремля Дмитро Пєсков заявив російському «Інтерфаксу» 5 вересня, що зараз немає планів щодо такох переговорів.