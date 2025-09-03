Рютте розповів, як просуваються дискусії про гарантії безпеки для України

Завдяки ініціативі PURL, що передбачає постачання Україні американського озброєння за кошти країн-членів НАТО, вдалося залучити на допомогу їй 2 мільярди доларів термінової допомоги. Про це 3 вересня заявив на пресконференції генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Лише за кілька тижнів (від моменту про оголошення ініціативи – ред.) цей механізм спрямував Україні 2 мільярди доларів термінової допомоги – від боєприпасів до передової протиповітряної оборони – від США до України, за яку сплатили союзники. І ще більше пакетів надходять», – заявив очільник Північноатлантичного альянсу.

Рютте принагідно закликав союзників вкладатися в цю та інші ініціативи, що забезпечують Україну допомогою й наголосив, що союзники продовжують роботу над гарантіями безпеки для неї.

«Основою безпеки України є власні збройні сили України, які НАТО вже активно підтримує... А на доповнення до українських збройних сил США та багато інших працюють над розробкою гарантій безпеки», – підкреслив Рютте.

Генсекретар НАТО нагадав, що 4 вересня в Парижі запланована «важлива зустріч» – саміт лідерів країн, об’єднаних у так звану коаліцію охочих надати Україні гарантії безпеки.

«Очікую, що завтра або ж невдовзі після завтрашнього дня буде ясність щодо того, чого ми можемо досягти колективними зусиллями. Це означає, що ми можемо інтенсивніше взаємодіяти також з американською стороною, щоб прояснити, чого хочуть досягти вони з огляду на їхню участь у гарантіях безпеки і того, який вигляд вони врешті матимуть», – зазначив Марк Рютте.

Президент України Володимир Зеленський раніше 3 вересня анонсував, що «про необхідність сильних заходів тиску» говоритиме під час свого європейського турне 3 і 4 вересня.

«Вже за кілька годин – Данія, саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США», – вказав президент України.

Наприкінці серпня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який буде учасником переговорів у Парижі, заявив, що війна РФ проти України «може ще тривати багато місяців», і для Німеччини й Франції пріоритетом є збереження Коаліції охочих, яка надає допомогу Україні.