Рютте розповів, як просуваються дискусії про гарантії безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Завдяки ініціативі PURL, що передбачає постачання Україні американського озброєння за кошти країн-членів НАТО, вдалося залучити на допомогу їй 2 мільярди доларів термінової допомоги. Про це 3 вересня заявив на пресконференції генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Лише за кілька тижнів (від моменту про оголошення ініціативи – ред.) цей механізм спрямував Україні 2 мільярди доларів термінової допомоги – від боєприпасів до передової протиповітряної оборони – від США до України, за яку сплатили союзники. І ще більше пакетів надходять», – заявив очільник Північноатлантичного альянсу.

Рютте принагідно закликав союзників вкладатися в цю та інші ініціативи, що забезпечують Україну допомогою й наголосив, що союзники продовжують роботу над гарантіями безпеки для неї.

«Основою безпеки України є власні збройні сили України, які НАТО вже активно підтримує... А на доповнення до українських збройних сил США та багато інших працюють над розробкою гарантій безпеки», – підкреслив Рютте.

Генсекретар НАТО нагадав, що 4 вересня в Парижі запланована «важлива зустріч» – саміт лідерів країн, об’єднаних у так звану коаліцію охочих надати Україні гарантії безпеки.

«Очікую, що завтра або ж невдовзі після завтрашнього дня буде ясність щодо того, чого ми можемо досягти колективними зусиллями. Це означає, що ми можемо інтенсивніше взаємодіяти також з американською стороною, щоб прояснити, чого хочуть досягти вони з огляду на їхню участь у гарантіях безпеки і того, який вигляд вони врешті матимуть», – зазначив Марк Рютте.

Президент України Володимир Зеленський раніше 3 вересня анонсував, що «про необхідність сильних заходів тиску» говоритиме під час свого європейського турне 3 і 4 вересня.

«Вже за кілька годин – Данія, саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США», – вказав президент України.

Наприкінці серпня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який буде учасником переговорів у Парижі, заявив, що війна РФ проти України «може ще тривати багато місяців», і для Німеччини й Франції пріоритетом є збереження Коаліції охочих, яка надає допомогу Україні.

