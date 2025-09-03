Сі, Путін та Кім продемонстрували єдність на військовому параді в Китаї

Китай продемонстрував свою зростаючу військову міць та поглиблення зв'язків з Росією екстравагантним військовим парадом, покликаним продемонструвати статус президента Китаю Сі Цзіньпіна як лідера альтернативного, незахідного світового порядку.

Оскільки парад 3 вересня демонстрував військову координацію та силу – включаючи понад 10 000 високопоставлених військовослужбовців та сотні одиниць військової техніки – одним із найвражаючих експонатів були зображення Сі Цзіньпіна в оточенні президента Росії Володимира Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, які спостерігали за 70-хвилинною процесією через площу Тяньаньмень у Пекіні в безпрецедентному прояві солідарності.

Сі потиснув руки обом лідерам і поспілкувався з ними, коли вони йшли червоною доріжкою попереду групи з понад 20 інших іноземних високопосадовців до сцени, з якої відкривався парад, присвячений 80-річчю закінчення Другої світової війни.

У своїй промові, що розпочинала військовий парад, Сі сказав, що Китай «непереможний», пропагуючи при цьому послання «національної самопожертви – не як жертв, а як функції сили волі та національної рішучості».

«Сьогодні людство стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація, виграш для всіх чи нульова сума», – сказав Сі. «Китайський народ твердо стоїть на правильному боці історії».

Сі також обрав більш зухвалий тон, заявивши, що «велике відродження китайської нації не зупинити!» і що Китай «ніколи не залякає жодних хуліганів» – термін, який зазвичай використовується в офіційних заявах для опосередкованого позначення Сполучених Штатів.

«Ретельний акт стратегічної комунікації»

Святкування річниці вшанували страждання Китаю під час Другої світової війни та внесок Комуністичної партії у перемогу – те, що, за словами китайських чиновників, має надихнути інші покоління, оскільки Сі відбиває спроби Заходу обмежити Пекін.

Це ретельно спланований акт стратегічної комунікації на аудиторію як вдома, так і за кордоном

Китай також представив парад як демонстрацію єдності з іншими країнами, що стало чітким посланням на тлі перших в історії сцен, де Сі, Путін та Кім разом зображені на заході.

Масштабний військовий парад завершує вир дипломатичних заходів, покликаних продемонструвати бачення Китаю альтернативного світового порядку, який би протистояв давньому домінуванню Сполучених Штатів та їхніх західних союзників. Парад відбувся після саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) цього тижня, який також мав на меті представити Китай як світового лідера з поглибленим регіональним впливом у Південно-Східній та Центральній Азії.

«Тому цьогорічний парад — це не просто церемоніальна демонстрація військ та зброї», — написав китайський журналіст Ден Юйвень для журналу Foreign Policy перед заходом. «Це ретельно спланований акт стратегічної комунікації, що поєднує послання військової сили, дипломатичного позиціонування та історичні наративи, спрямовані на аудиторію як вдома, так і за кордоном».

Трамп націлився на Сі, Путіна та Кіма

Під час параду президент США Дональд Трамп в мережі Truth Social висловив гострі привітання Сі з річницею Другої світової війни, яку Китай відзначає капітуляцією імперської Японії в 1945 році.

«Велике питання, на яке потрібно відповісти, полягає в тому, чи згадає президент Китаю Сі про величезну підтримку та «кров», які Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоб допомогти йому забезпечити свою СВОБОДУ від дуже недружнього іноземного загарбника», – написав він, маючи на увазі повномасштабне вторгнення Японії в Китай та воєнні зусилля США проти Токіо під час Другої світової війни.

Президент США також розкритикував Путіна та Кіма за роботу проти інтересів США.

«Будь ласка, передайте мої найщиріші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, які змовляються проти Сполучених Штатів Америки», – додав Трамп.

За оцінками, з літа 2024 року до Курської області Росії прибуло близько 11 000 північнокорейських військових, щоб воювати пліч-о-пліч з російськими силами проти України. Військові зусилля Москви також підтримувалися Пекіном через дипломатичну підтримку, збільшення закупівель нафти та потік військово-корисних товарів подвійного використання з Китаю.

Трамп зустрівся з Путіним на Алясці у серпні, але його дипломатичні зусилля досі не призвели до жодного прогресу у припиненні війни в Україні, а російські чиновники відкидають спроби провести наступний саміт з президентом України Володимиром Зеленським.

Окрім того, що парад та інші дипломатичні заходи в Китаї протягом останнього тижня дозволили Сі представити Китай як світового лідера, вони також дозволили Путіну підкреслити, що він не ізольований на світовій арені після його повномасштабного вторгнення в Україну, а відносини між Пекіном і Москвою лише зміцнюються.

Це повідомлення було передано 2 вересня, коли голова правління «Газпрому» Олексій Міллер повідомив журналістам, що в Пекіні досягнуто угоди щодо будівництва довгоочікуваного газопроводу «Сила Сибіру-2» до Китаю.

Хоча це оголошення знаменує собою чіткий крок вперед для одного з найдорожчих газових проєктів у світі, Міллер також зазначив, що ключові деталі щодо ціни на газ та розподілу витрат на будівництво ще не досягнуті.