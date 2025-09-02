Китай запроваджує тестовий безвізовий режим для росіян

Китай від 15 вересня запровадить безвізовий режим для громадян Росії зі звичайним закордонним паспортом. Перебувати на території КНР вони зможуть упродовж 30 днів, повідомили російські державні ЗМІ з посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю.

У МЗС уточнили, що нововведення діятиме у тестовому режимі і поки що розраховане на термін в один рік.

Раніше того ж дня у Пекіні відбулися переговори голови КНР Сі Цзіньпіна з російським президентом Володимиром Путіним. Путін раніше взяв участь у саміті Шанхайської організації співпраці у Тяньцзіні, він також відвідає парад з нагоди 80-річчя перемоги над Японією у Другій світовій війні.

Після зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна, в якій взяв участь також президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух, був підписаний «юридично зобов’язувальний меморандум», про будівництво газопроводу з Росії в Китай «Сила Сибіру-2» і транзитного газопроводу через Монголію «Союз – Схід». Про це повідомив голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер. Він заявив, що це буде «найбільшим, наймасштабнішим і найбільш капіталомістким проєктом у газовій галузі у світі».

Постачання розраховане на 30 років. Коли розпочнеться будівництво «Сили Сибіру-2» – не повідомляють, як і терміни виходу на проєктну потужність. Російське видання РБК повідомляє, що сторони також домовилися про збільшення постачання трубопроводом «Сила Сибіру» з 38 до 44 мільярдів кубометрів газу на рік.

Будівництво «Сили Сибіру-2» дозволить «Газпрому» частково замінити експорт газу до Європи. Компанія показує збитки після втрати європейського ринку на тлі війни проти України. Як повідомляла Financial Times, раніше сторони не могли домовитися про будівництво газопроводу, оскільки Китай вимагав продавати сировину за цінами, близькими до внутрішньоросійських. The Wall Street Journal повідомляла, що КНР знову зацікавився проєктом після конфлікту Ірану й Ізраїлю у 2025 році.

Експорт газу до Китаю йде на тлі скарг жителів сибірських регіонів на погану екологічну ситуацію. У низці областей (Красноярський край, Хакасія) взагалі практично немає газової інфраструктури.

Подробиці переговорів лідерів Росії й Китаю поки що не відомі. Раніше повідомлялося, що лідери обговорять, зокрема, війну РФ в Україні. Сі Цзіньпін перед початком зустрічі сказав, що Китай готовий «оперативно координувати» з Росією «позиції з питань, що торкаються корінних інтересів та основних занепокоєнь обох країн».