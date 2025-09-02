Путін розповів Сі, що відносини між РФ і КНР перебувають на «безпрецедентному рівні»

Голова Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін 2 вересня в Пекіні проводять двосторонні переговори.

На початку переговорів Путін високо оцінив відносини між двома країнами, заявивши, що вони перебувають на «безпрецедентному рівні». Російський лідер додав, що «тісне спілкування (з Сі – ред.) відображає стратегічний характер російсько-китайських зв’язків».

«Ми завжди були разом тоді, і ми залишаємося разом зараз», – сказав Путін Сі під час спільної появи перед журналістами, яка передувала початку закритої частини переговорів.

Президент РФ Володимир Путін перебуває в Китаї з багатоденним візитом, фінальною частиною якого стане його присутність на масштабному військовому параду в Пекіні, присвяченому 80-річчю завершення Другої світової війни.



