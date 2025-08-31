Президент Росії Володимир Путін прибув до Китаю з чотириденним візитом.

Він приземлився у північнокитайському місті Тяньцзінь для участі у саміті, організованому китайським лідером Сі Цзіньпіном, разом із близько 20 іншими світовими лідерами.

Саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС) триватиме в цьому портовому місті із 31 серпня по 1 вересня. Пізніше, 3 вересня, у Пекіні відбудеться масштабний військовий парад на честь перемоги Китаю в японсько-китайській та Другій світовій війнах заплановано на площі Тяньаньмень у центрі Пекіна.

У репетиції 18 серпня взяли участь 40 тисяч осіб, повідомляла газета «Женьмінь Жібао». Путін буде гостем урочистих заходів, повідомляв раніше Кремль.



