Сі Цзіньпін заявив, що ШОС несе «більшу відповідальність» за підтримку регіонального миру

Форум безпеки Шанхайської організації співробітництва тепер несе «більшу відповідальність» за захист регіонального миру та стабільності, заявив лідер КНР Сі Цзіньпін.

Сі Цзіньпін виступив із цими словами на бенкеті з нагоди привітання іноземних гостей, які перебувають у портовому місті Тяньцзінь для участі в саміті, пише китайське державне інформаційне агентство «Сіньхуа».



Раніше повідомлялося, що до Китаю з чотириденним візитом прибув російський президент Володимир Путін.

Саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС) триватиме в місті Тяньцзінь із 31 серпня по 1 вересня. Пізніше, 3 вересня, у Пекіні відбудеться масштабний військовий парад на честь перемоги Китаю в японсько-китайській та Другій світовій війнах заплановано на площі Тяньаньмень у центрі Пекіна.