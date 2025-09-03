«Це показові російські удари» – Зеленський після повітряної атаки 3 вересня

Повітряні удари Росії по українській цивільній інфраструктурі є «показовими», так російський лідер Володимир Путін «демонструє свою безкарність», заявив президент України Володимир Зеленський зранку 3 вересня.

«Черговий масований удар, загалом 526 засобів ураження, серед них більш ніж 500 ударних дронів і 24 ракети. Основні мішені – цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти, транспортний вузол, навіть гаражний кооператив та, як уже стало звичним для росіян, житловий сектор. За цю ніч у різних регіонах нашої країни пошкоджені десятки житлових будинків», – відзначив глава держави, наголосивши, що «це точно вимагає реакції світу».

Зеленський анонсував, що «про необхідність сильних заходів тиску» говоритиме під час свого європейського турне 3 і 4 вересня.

«Вже за кілька годин – Данія, саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США», – вказав президент України.

Президент України Володимир Зеленський 4 вересня відвідає Париж для зустрічей із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, написав 2 вересня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. За його повідомленням, розмови відбудуться «для «звірки годинників» під час інтенсивних обговорень гарантій безпеки для України».