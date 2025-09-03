Путін «буде готовий до переговорів лише тоді, коли це буде вигідно йому» – Мерц

Президент Росії Володимир Путін «буде готовий до переговорів лише тоді, коли це буде вигідно йому», сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтервʼю, поширеному пізно ввечері 2 вересня в YouTube-каналі :newstime, який є спільним брендом трьох німецьких мовників.

Наразі Путін «завойовує території», тому вважає, що «продовження війни йому вигідне», вказав очільник німецького уряду.

Мерц вважає визначальним економічний тиск на лідера РФ.

За словами німецького канцлера, для припинення вогню або укладення мирної угоди «ми повинні створити підстави».

«З військової точки зору це буде складно, але з економічної – це можливо. Треба подбати про те, щоб Росія не мала можливості підтримувати військову економіку», – заявив Фрідріх Мерц.

Наприкінці серпня канцлер Німеччини вже заявляв, що війна РФ проти України «може ще тривати багато місяців», і для Німеччини й Франції пріоритетом є збереження Коаліції охочих, яка надає допомогу Україні.

28 серпня Мерц заявив, що зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, очевидно, не відбудеться.



