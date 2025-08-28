Мерц висловив сумнів у можливості зустрічі Путіна і Зеленського

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив 28 серпня, що зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, очевидно, не відбудеться. Про це він сказав у форті Брегансон на півдні Франції, куди французький лідер Емманюель Макрон запросив його на робочу вечерю.

Мерц відзначив, що вони з Макроном проведуть двосторонні переговори з кількох тем, включно з економічною співпрацею між двома країнами, ситуацією між Україною та Росією, а також дебюрократизацією Європи.

У Кремлі 27 серпня заявили, що будь-яка зустріч між президентами України та Росії має бути «добре підготовленою». «Будь-який контакт на високому рівні або на найвищому рівні має бути добре підготовленим, щоб бути ефективним», – заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков журналістам.

З моменту вступу на посаду президента США Дональд Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку Росія веде проти України. Його адміністрація наголошує не на підтримці України, а на закінченні бойових дій і досягненні мирної угоди.

В останні тижні представники США заявляли про прогрес у русі до миру, Трамп зустрічався як із російським лідером Володимиром Путіним, так і з українським президентом Володимиром Зеленським.

Американський президент Трамп зазначив, що домагатиметься особистої зустрічі лідерів Росії й України, оскільки він «хоче, щоби все закінчилося». На репліку журналіста про те, що Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським (цю зустріч просуває Трамп), оскільки вважає українського президента нелегітимним, Трамп відповів: «Немає значення, що вони говорять. Це все нісенітниця. Вони всі тільки грають на публіку». Трамп зауважив, що і Зеленський «теж не є невинуватим» у тому, що руху до миру не видно, і вказав, що санкції та мита можуть стосуватися не лише Росії, а й України.

Днями Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо зустріч Зеленського та Путіна не відбудеться. Але він не уточнив, якими можуть бути наслідки для РФ.



