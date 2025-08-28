Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Мерц висловив сумнів у можливості зустрічі Путіна і Зеленського

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив 28 серпня, що зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, очевидно, не відбудеться. Про це він сказав у форті Брегансон на півдні Франції, куди французький лідер Емманюель Макрон запросив його на робочу вечерю.

Мерц відзначив, що вони з Макроном проведуть двосторонні переговори з кількох тем, включно з економічною співпрацею між двома країнами, ситуацією між Україною та Росією, а також дебюрократизацією Європи.

У Кремлі 27 серпня заявили, що будь-яка зустріч між президентами України та Росії має бути «добре підготовленою». «Будь-який контакт на високому рівні або на найвищому рівні має бути добре підготовленим, щоб бути ефективним», – заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков журналістам.

Читайте також: МЗС Німеччини: Путін має довести світові, що він готовий припинити війну проти України

З моменту вступу на посаду президента США Дональд Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку Росія веде проти України. Його адміністрація наголошує не на підтримці України, а на закінченні бойових дій і досягненні мирної угоди.

В останні тижні представники США заявляли про прогрес у русі до миру, Трамп зустрічався як із російським лідером Володимиром Путіним, так і з українським президентом Володимиром Зеленським.

Американський президент Трамп зазначив, що домагатиметься особистої зустрічі лідерів Росії й України, оскільки він «хоче, щоби все закінчилося». На репліку журналіста про те, що Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським (цю зустріч просуває Трамп), оскільки вважає українського президента нелегітимним, Трамп відповів: «Немає значення, що вони говорять. Це все нісенітниця. Вони всі тільки грають на публіку». Трамп зауважив, що і Зеленський «теж не є невинуватим» у тому, що руху до миру не видно, і вказав, що санкції та мита можуть стосуватися не лише Росії, а й України.

Днями Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо зустріч Зеленського та Путіна не відбудеться. Але він не уточнив, якими можуть бути наслідки для РФ.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG