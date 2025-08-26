Зеленський: партнери мають підтвердити, що з боку Києва все максимально готове до закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський анонсував на тижні контакти з Туреччиною, країнами Затоки й Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з російською стороною.

За його словами, з українського боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити – важливо, щоб партнери це підтвердили.

«І надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу – передусім від США, – щоб тиснути на Росію. Потрібні нові кроки, новий тиск: санкції, тарифи – усе це має бути на столі. Ми говорили про це з генералом Келлогом учора, ми працюємо з американцями дуже змістовно – після нашої зустрічі у Вашингтоні ми маємо нову основу для спільної роботи. Це суттєво. Росія дає сигнали виключно про те, що збирається й надалі ухилятися від реальних перемовин. Це можна змінити тільки сильними санкціями, сильними тарифами», – сказав він у своєму вечірньому відеозверненні.

Президент також наголосив, що Україна буде продовжувати свої активні захисні операції, оскільки «інших варіантів ворог не залишає».

Зеленський повідомив про нараду з дипломатичною командою.

«Ми готуємо нові контакти з лідерами країн-партнерів. Ми очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними», – додав він.

Читайте також: МЗС Німеччини: Путін має довести світові, що він готовий припинити війну проти України

Росія продовжила повномасштабне вторгнення в Україну, яке вона розпочала в лютому 2022 року, після зустрічей президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня та з Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі через три дні.

Трамп, який намагається бути посередником з моменту свого вступу на посаду в січні, використав ці зустрічі – і особливо саміт з Путіним, перший з президентом США за понад чотири роки – щоб наполягати на особистій зустрічі між Путіним та Зеленським, які не зустрічалися особисто з 2019 року.

Зеленський погодився на зустріч з Путіним. Виступаючи 24 серпня на урочистостях з нагоди 34-ї річниці проголошення Україною незалежності, Зеленський заявив, що зустріч з Путіним буде «найефективнішим способом руху вперед».

Але Росія поки що ухиляється, сигналізуючи про те, що вона не готова до зустрічі Путіна і Зеленського зараз.

«Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли порядок денний буде готовий для саміту. А цей порядок денний взагалі не готовий», – заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News, яке транслювалося 22 серпня.

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо зустріч Зеленського та Путіна не відбудеться. Але він не уточнив, якими можуть бути наслідки для РФ.



