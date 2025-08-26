МЗС Німеччини: Путін має довести світові, що він готовий припинити війну проти України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про необхідність посилення тиску на Росію для припинення її війни проти України.

«Путін має довести світові, що він нарешті готовий припинити війну проти України. Вчора я розмовляв зі своїми колегами. Ми одностайно вважаємо: Україні потрібні гарантії безпеки. Тиск на Росію необхідно посилити», – написав він у соцмережі X 26 серпня за підсумками розмови з колегами зі Сполучених Штатів, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі й України, а також голови дипломатії ЄС.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи згадану розмову, заявив, що в її ході він «підтвердив позицію України, що гарантії безпеки мають бути конкретними, юридично обов’язковими й ефективними. Вони мають бути багатовимірними, включати військовий, дипломатичний, правовий та інші рівні. Ми всі поділяємо переконання, що українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом».

Сибіга додав, що під час розмови підтвердив, що Україна готова зробити наступні кроки до миру.

«Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс. Москва повинна знати, що вона не може вічно зволікати. Якщо Росія продовжуватиме відмовлятися від змістовних, конструктивних кроків до миру, вона повинна зіткнутися з наслідками: серйозним зростанням санкцій і посиленням можливостей України», – заявив міністр і подякував союзникам за їхню підтримку і єдність.

У Держдепартаменті США повідомили, що під час розмови сторони «домовилися продовжувати співпрацю в дипломатичних зусиллях, щоб покласти край війні між Росією й Україною шляхом досягнення тривалого врегулювання».

Читайте також: Віцепрезидент США Венс допускає долучення РФ до обговорення гарантій безпеки

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. Їхнє обговорення стало активнішим після зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і європейськими колегами у Вашингтоні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон зробить свій внесок у гарантії безпеки, але США більше не витрачають гроші на Україну.

За даними ЗМІ, у рамках так званої Коаліції охочих, Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході України і бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада й Австралія також могли б направити війська на захід України. Про те, що Чехія могла би бути частиною миротворчих сил в Україні, заявив її президент Петр Павел. Про готовність надавати миротворчі війська для можливої місії в Україні заявила і Литва.

Кремль давно виступає проти будь-яких схем із залученням іноземних військових на території України.