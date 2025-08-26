Сибіга у розмові з Рубіо і європейськими міністрами пояснив позицію України щодо гарантій безпеки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про свою участь у «важливій розмові, присвяченій шляху до миру і гарантій безпеки для України», із держсекретарем США Марко Рубіо, а також європейськими міністрами закордонних справ й очільницею дипломатії ЄС.

«Я підтвердив позицію України, що гарантії безпеки мають бути конкретними, юридично обов’язковими й ефективними. Вони мають бути багатовимірними, включати військовий, дипломатичний, правовий та інші рівні. Ми всі поділяємо переконання, що українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом», – написав міністр у соцмережі X у ніч на 26 серпня.

Сибіга додав, що під час розмови підтвердив, що Україна готова зробити наступні кроки до миру.

«Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс. Москва повинна знати, що вона не може вічно зволікати. Якщо Росія продовжуватиме відмовлятися від змістовних, конструктивних кроків до миру, вона повинна зіткнутися з наслідками: серйозним зростанням санкцій і посиленням можливостей України», – заявив міністр і подякував союзникам за їхню підтримку і єдність.

У Держдепартаменті США повідомили, що під час згаданої розмови сторони «домовилися продовжувати співпрацю в дипломатичних зусиллях, щоб покласти край війні між Росією й Україною шляхом досягнення тривалого врегулювання».

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. Їхнє обговорення стало активнішим після зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і європейськими колегами у Вашингтоні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон зробить свій внесок у гарантії безпеки, але США більше не витрачають гроші на Україну.

За даними ЗМІ, у рамках так званої Коаліції охочих, Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході України і бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада й Австралія також могли б направити війська на захід України. Про те, що Чехія могла би бути частиною миротворчих сил в Україні, заявив її президент Петр Павел. Про готовність надавати миротворчі війська для можливої місії в Україні заявила і Литва.

Кремль давно виступає проти будь-яких схем із залученням іноземних військових на території України.