Зеленський після зустріч з Келлогом: «очікуємо, що найближчим часом будуть визначені ключові основи безпеки»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «хорошу зустріч» зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

За його словами, Київ цінує готовність США бути частиною безпекової архітектури для України, і команди країн активно займаються її напрацюванням.

«Очікуємо, що найближчим часом будуть визначені ключові основи безпеки. Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни. Санкції, мита – усе має лишатися на порядку денному. Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві», – написав він у телеграмі.

Зеленський також повідомив, що є дві сильні можливості – угода про купівлю зброї та угода щодо дронів, яка може значно зміцнити арсенали США і України.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог перебуває з візитом в Україні. Напередодні він брав участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Келлог у Києві провів низку зустрічей з українськими посадовцями.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон зробить свій внесок у гарантії безпеки, але США більше не витрачають гроші на Україну.

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. Їхнє обговорення стало активнішим після зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і європейськими колегами у Вашингтоні.

За даними ЗМІ, у рамках так званої Коаліції охочих, Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході України і бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада й Австралія також могли б направити війська на захід України. Про те, що Чехія могла би бути частиною миротворчих сил в Україні, заявив її президент Петр Павел. Про готовність надавати миротворчі війська для можливої місії в Україні заявила і Литва.

Європейські лідери нещодавно опублікували спільну заяву, в якій підтверджують, що мирна угода не повинна обмежувати Збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами, а також що Росія не може мати права вето щодо шляху України до членства в Європейському Союзі чи НАТО.



