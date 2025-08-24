До Києва прибув спецпредставник президента США Келлог

У День Незалежності до Києва приїхав спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог.

Келлог був присутній на урочистості з нагоди Дня Незалежності у центрі Києва, де зі зверненням виступив президент Володимир Зеленський.

Крім того, разом з Келлогом участь у заході взяли представники та посадовці інших країн, зокрема прем’єр-міністр Канади Марк Карні.





Раніше президент США Дональд Трамп привітав українців з Днем незалежності. Вони наголосили, що США підтримують суверенітет України.

«Народ України має незламний дух, а мужність Вашої країни надихає багатьох. У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають Вашу боротьбу, вшановують Ваші жертви і вірять у Ваше майбутнє як незалежної держави», – зазначив Трамп.

24 серпня Україна відзначає 34-ту річницю проголошення незалежності. Свято встановлене на честь ухвалення Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 року Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, що закріпив новий статус держави. Остаточно цей статус закріпив загальнонаціональний референдум 1 грудня 1991 року, коли 90,32% громадян підтримали незалежність.