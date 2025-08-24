«Будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити у мирі»: Зеленський привітав із Днем Незалежності

Будуємо Україну, яка матиме «достатню силу і міць», щоб жити у безпеці і мирі, сказав президент Володимир Зеленський, вітаючи громадян із Днем Незалежності.

«Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі. Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою. І з вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг», – сказав глава держави.









24 серпня Україна відзначає 34-ту річницю проголошення незалежності. Свято встановлене на честь ухвалення Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 року Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, що закріпив новий статус держави. Остаточно цей статус закріпив загальнонаціональний референдум 1 грудня 1991 року, коли 90,32% громадян підтримали незалежність.