Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій

Президент Володимир Зеленський підписав 23 серпня два укази, якими запровадив санкції проти десятків фізичних і юридичних осіб через підтримку російської агресії проти України

«Перший (санкційний пакет) – синхронізація в Україні санкцій партнерів, зокрема санкцій Канади. Це 100% синхронізації цьогорічних канадських санкцій проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну. Разом із нашими партнерами готуємо також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів. Усі, хто допомагає Росії продовжувати вбивства та будувати воєнну машину для подальшої агресії, повинні відчувати на собі реальний тиск світу», – написав Зеленський у фейсбуці.

Другий указ передбачає санкції проти 28 громадян різних країн, які «однаково допомагають росіянам утримувати режим окупації на нашій землі та фактично спонсорують російську державу». «По кожному прізвищу таких осіб ведемо роботу також із правоохоронними органами країн-партнерів. Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України та українців», – наголосив Зеленський.

Укази №612/2025 та №613/2025 від 23 серпня про рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) опубліковані на сайті президента.

Серед юридичних осіб, проти яких запроваджені санкції: