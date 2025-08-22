Трамп обіцяє «дуже важливе рішення» щодо Росії та України

Президент США Дональд Трамп заявив 22 серпня, що в найближчі два тижні визначиться з позицією щодо Росії та України.

«Я думаю, через два тижні я зрозумію ставлення Росії і, чесно кажучи, України. Потрібні двоє. Я думаю, я ухвалю рішення, що ми робитимемо. І це буде дуже важливе рішення. Хай то масштабні санкції, масштабні тарифи, або й те, й інше. Або не буду нічого робити і скажу «це ваша війна», – сказав Трамп у Білому домі під час зустрічі з президентом Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно.

Трамп зазначив, що хотів би особисто брати участь у можливій зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського, але визнав, що «багато хто вважає, що вона ні до чого не приведе».

За даними Politico, Трамп не має наміру тиснути на Москву в переговорах, вважаючи, що саме Київ, залежний від західної допомоги, має піти на поступки та погодитися на угоду, ймовірно, на умовах Росії.

Видання зазначає, що президент США може швидко втратити інтерес до процесу, якщо не побачить прогресу. Окремою складністю названо переговори щодо гарантій безпеки, включно з питаннями розміщення змішаних контингентів іноземних військ на території України.

Президент України Володимир Зеленський, який давно закликає до проведення двосторонніх переговорів із Путіним, стверджує, що Москва «робить усе», щоб саміт не відбувся.



