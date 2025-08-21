«Скептично ставлюся» – міністерка оборони Чехії про гарантії безпеки для України

Чехія розгляне можливість надіслати миротворчі війська в Україну, якщо таке рішення не загрожуватиме життю солдатів – про це сказала міністерка оборони країни Яна Чернохова, спілкуючись із журналістами після церемонії вшанування 57-ої річниці вторгнення радянських військ у Чехословаччину, передає кореспондент Радіо Свобода.

Чернохова уточнила, що Прага готова надіслати війська в Україну в межах спільних зусиль європейських країн після встановлення миру.

«Звичайно, на даний момент ніхто з нас не хоче відправляти солдатів до України, бо це означатиме ескалацію конфлікту. Але є держави-члени, і Чеська Республіка є однією з них, які кажуть, що коли встановлюється припинення вогню, коли припинення вогню встановлюється якоюсь угодою, таким чином, що є впевненість, що… ситуація там справді буде вирішена без жодного пострілу та без будь-якого ризику для життя наших солдатів – на той момент ми будемо готові належним чином обговорити ці мандати в нашому законодавчому органі», – сказала Чернохова.

Читайте також: ISW: Росія фактично вимагає права вето щодо гарантій безпеки для України

Урядовиця також зазначила, що наразі запиту на відправку військ в Україну «на столі немає», тому обговорення цього є передчасним.

«Що стосується будь-яких гарантій безпеки, я не приховуватиму від вас, що я трохи скептично до цього ставлюся, бо не можу уявити, якими б ці гарантії мали бути на даний момент. У минулому Україна мала гарантії в межах Будапештського меморандуму, Мінських угод, і ці гарантії, на жаль, виявилися ніким не виконаними… На Грузію напали, на Україну напали, Крим вкрали. Нічого з цього,на жаль, не спонукало державних діячів, чи то європейських, чи в межах НАТО, зробити якийсь крок», – сказала міністерка.

Чернохова висловила впевненість, що найкращою гарантією безпеки для України могло б стати членство Києва у НАТО та Євросоюзі, але це неможливо без згоди усіх країн-членів.





«Дональд Трамп на даний момент сказав чітке «ні», але я все ще вірю і не втрачаю надії, що з часом ми можемо перейти до цього кроку», – додала вона.

Раніше президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю чеській агенції ЧТК заявив, що, якщо на території України будуть розміщені миротворчі підрозділи, то Чехія могла би і мала би бути їхньою частиною, оскільки є активним гравцем у мирному процесі та підтримує Україну від самого початку російського вторгнення.

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. Їхнє обговорення стало активнішим після зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими колегами у Вашингтоні.

За даними ЗМІ, у рамках так званої коаліції охочих, Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході України та бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада та Австралія також могли б направити війська на захід України.