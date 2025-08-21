Чехія могла би бути частиною миротворчих сил в Україні – президент Павел

Якщо на території України будуть розміщені миротворчі підрозділи, то Чехія могла би і мала би бути їхньою частиною, оскільки є активним гравцем у мирному процесі та підтримує Україну від самого початку російського вторгнення. Про це в інтерв’ю чеській агенції ЧТК заявив президент Чехії Петр Павел. Конкретна участь, за його словами, залежатиме від форми домовленості.



«Є думка, що вздовж лінії зіткнення, якою б вона не була, могла би виникнути певна демілітаризована зона. Така зона підлягала би не лише технічному, але й фізичному контролю. Ймовірно, відбулося б і певне розміщення міжнародних сил», – зазначив президент Чехії.



Він також припустив, що найімовірніше відбудуться територіальні поступки заради досягнення домовленості, хоча це і є порушенням міжнародного права.



«Це більш-менш визнання реальності, що Росія міцно контролює деякі регіони. Якщо їх буде визнано як тимчасово окуповані, то ми повинні називати їх саме так, а не як російські території», – додав Павел.

Читайте також: Президент Чехії: тимчасова окупація РФ частини української території може бути ціною виживання України

Він наголосив, що не наважиться оцінити, як саме має виглядати угода щодо територій, бо це справа України та Росії.

«Ми, мабуть, не повинні радити, що їм слід залишити собі, а від чого відмовитися. Це однозначно виходить за межі наших повноважень і компетенції», – зауважив глава чеської держави.

Через обговорення безпекових гарантій для України, де в рамках миротворчих підрозділів можуть потенційно залучити іноземних військових, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова у вівторок заявила Seznam Zprávy, що Чехія наразі не розглядає такий крок.

Якщо після укладення перемир’я чеські військові мали би діяти на території України, то, за її словами, це могло би виглядати як після війни у колишній Югославії. Чеські підрозділи там не перебували на лінії збройного конфлікту, сказала вона.

Як заявив речник міністерства оборони Давід Шіма, у разі залучення чеської армії це могло б стосуватися, наприклад, підготовки українських військових або допомоги в розмінуванні. Можливе відправлення солдатів мали би схвалити уряд та обидві палати парламенту Чехії.

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. Їхнє обговорення стало активнішим після зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими колегами у Вашингтоні.

Читайте також: Литва готова надавати миротворчі війська для можливої місії в Україні – Науседа

За даними ЗМІ, у рамках так званої коаліції охочих, Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході України та бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада та Австралія також могли б направити війська на захід України.



