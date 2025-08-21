ЗМІ: Європа прагне, щоб Трамп розгорнув американські винищувачі в Румунії в рамках гарантій безпеки

Європейські країни хочуть, щоб президент Трамп розгорнув американські винищувачі в Румунії в рамках гарантій безпеки США для припинення війни в Україні, повідомляє The Times.

За даними видання, високопоставлені європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.

НАТО зараз здійснює місії з патрулювання повітряного простору над Чорним морем з авіабази Міхаїла Когелнічану в Румунії, яка є найімовірнішим місцем розташування американських літаків.

Окрім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS та розвідки в Україні. Вони хочуть, щоб США зобов'язалися постачати Україні ракети ППО Patriot та Nasams для відбиття російських атак, а також дозволу на польоти розвідувальних літаків над Чорним морем.

Як пише Politico, 19 серпня високопосадовець Пентагону заявив невеликій групі союзників, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки Україні.

Заява заступника міністра оборони з питань політики Елбріджа Колбі прозвучали у відповідь на запитання представників Єворпи на зустрічі під керівництвом голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна. Керівники оборонних відомств Великої Британії, Франції, Німеччини та Фінляндії наполягали на тому, щоб американська сторона розкрила, які війська та повітряні засоби вона надасть, щоб допомогти Україні підтримувати мирну угоду з Росією, повідомили виданню європейський чиновник та інша особа, обізнана з переговорами.



У понеділок Трамп виключив розгортання американських військових на території України, але заявив, що готовий надати повітряну підтримку в рамках гарантій безпеки США.

За даними ЗМІ, у рамках так званої коаліції охочих, Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході України та бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада та Австралія також могли б направити війська на захід України.

Читайте також: Литва готова надавати миротворчі війська для можливої місії в Україні – Науседа

Росія заперечує проти розгортання будь-яких західних військ. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що переговори щодо гарантій безпеки без Москви – це «шлях у нікуди». За його словами, гарантії безпеки, обговорені між Росією та Україною у Стамбулі у 2022 році, є «дуже гарним прикладом» того, що схвалить Кремль.

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. Їхнє обговорення стало активнішим після зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими колегами у Вашингтоні.



