В ISW проаналізували заяви Лаврова, які «точно відображають глибші цілі» Росії в Україні

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті проаналізував заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в інтерв’ю від 19 серпня, які, за словами аналітиків, ще більше підкреслюють ширшу мету Кремля – отримати повний політичний контроль над Україною до того, як Росія завершить війну.

Як зазначає ISW, Лавров «точно заявив», що метою Кремля є політичний контроль над усією Україною, а не захоплення окремих українських територій, таких як Донецька область.

«Лавров сказав, що… метою Росії не було захоплення Криму, Донбасу чи інших регіонів України. Це твердження видається дивним у контексті неодноразових вимог РФ до України й Заходу визнати анексію Росією української території, включаючи тієї, яку російські війська не контролюють. Однак воно досить точно відображає глибші цілі Росії в Україні. Лавров повторив, що воєнні цілі Росії стосуються «захисту» народу в Україні від українського уряду, який Кремль хибно зображає як нелегітимний. Це відображає той факт, що Кремль прагне усунути демократично обраний український уряд і замінити його проросійським урядом, який дозволив би Кремлю контролювати Україну без необхідності боротися за фізичний контроль над територією чи анексувати її», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що розгляд територіальних вимог Росії окремо від вимог, прихованих за заявами про «першопричини» війни, ігнорує той факт, що Кремль розглядає свої воєнні вимоги як неподільні.

«Кремль прагне досягти всіх цих цілей і не виявив жодної готовності йти на компроміс за будь-якою з них або жертвувати деякими заради інших, щоб сприяти мирному процесу. Кремль неодноразово визначав свої воєнні цілі як демілітаризацію України, зміну уряду на користь проросійського маріонеткового уряду і зобов’язання України, що забороняють їй вступати до НАТО й інших міжнародних альянсів», – йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни наголошують, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році, не змігши забезпечити контроль над Україною іншими засобами. «Путін давно заперечує суверенітет України і стверджує, що українці завжди належали до російської нації через їхній спільний «історичний й духовний простір». Путін використав ці твердження як частину свого виправдання повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, яке стало кульмінацією восьми років невдалих спроб повернути контроль над Україною за допомогою гібридних військових кампаній», – кажуть аналітики.

В ISW заявили, що Росія аналогічним чином прагне здійснювати вплив на внутрішнє управління інших колишніх радянських країн, зокрема членів НАТО Литву, Латвію й Естонію, заперечуючи законність розпаду Радянського Союзу.

При цьому, якщо зусилля Росії щодо встановлення контролю над країнами Балтії зазнали невдачі, Кремль досягнув набагато більшого успіху у встановленні контролю як над Білоруссю, так і над Грузією, «розпочавши гібридні операції в обох країнах і підтримуючи проросійські уряди, лояльні до Кремля», йдеться у повідомленні.

В ISW також зазначили, що Лавров неявно відкинув припущення, що Росія може прийняти західні гарантії безпеки для України.

«Лавров заявив, що Росія й Україна не можуть укладати ніяких довгострокових угод, які не враховують «інтереси безпеки» РФ, дуже ймовірно, маючи на увазі вимогу Кремля щодо українського «нейтралітету». Російські чиновники давно наполягають на нейтралітеті й неприєднанні України до НАТО як передумові переговорів, і Росія, ймовірно, створює умови інформаційного простору, щоб протистояти західним гарантіям безпеки для України», – заявили в Інституті вивчення війни.

Аналітики наголосили, що вимога Кремля щодо нейтралітету України насправді має на меті ізолювати Київ від союзників.

Гарантії безпеки для України були ключовою темою зустрічей президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і сімома європейськими лідерами 18 серпня в Білому домі.

Трамп домовився з європейськими лідерами про спільну роботу над гарантіями для України, аналогічними до статті 5 Статуту НАТО. Вона зобов’язує союзників по альянсу надавати захист державі-члену, яка зазнала нападу.

Деталей щодо гарантій для України поки немає. При цьому в інтерв’ю Fox News 19 серпня Дональд Трамп сказав, що Україна не може бути членом НАТО, але наголосив, що європейські країни готові розмістити війська на українській території. Наземної присутності США в Україні не буде, наголосив Трамп, додавши, що він відкритий для надання американської повітряної підтримки будь-яким європейським силам в Україні. Трамп висловив думку, що російський президент Володимир Путін ухвалить американсько-європейські гарантії для України. «Але ми дізнаємося про це найближчими тижнями», – додав очільник Білого дому.

Кремль давно виступає проти будь-яких схем із залученням іноземних військових на території України.

Після зустрічей із Володимиром Зеленським і європейськими політиками 18 серпня Дональд Трамп того ж дня поговорив телефоном із російським президентом Володимиром Путіним. Як розповів Трамп, обговорювалася можливість організації прямої зустрічі Зеленського із Путіним. За словами Трампа, після цієї зустрічі має відбутися тристороння зустріч за участю лідерів Росії та України, а також президента США.