Віч-на-віч без нікого? Зустріч Путіна та Зеленського: загрози, компроміси та шанси

- Переговори у Вашингтоні: що залишилося за кадром?
- Чи відбудеться зустріч Зеленського і Путіна?
- Чи є у ній сенс?
- AFP пише, що Путін пропонує Зеленському зустрітися у Москві: яка мета пропозиції?
- Яка подальша роль Трампа?
- Трамп має намір приїжджати на зустріч Зеленського і Путіна, якщо така відбудеться?
- Як Зеленський має поводитися на бесіді з Путіним?
- Він має тиснути йому руку?
- Які перспективи на цьому тлі домовитися про мир?
- А що з гарантіями безпеки для України?
