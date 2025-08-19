Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Політика

Віч-на-віч без нікого? Зустріч Путіна та Зеленського: загрози, компроміси та шанси

  • Переговори у Вашингтоні: що залишилося за кадром?
  • Чи відбудеться зустріч Зеленського і Путіна?
  • Чи є у ній сенс?
  • AFP пише, що Путін пропонує Зеленському зустрітися у Москві: яка мета пропозиції?
  • Яка подальша роль Трампа?
  • Трамп має намір приїжджати на зустріч Зеленського і Путіна, якщо така відбудеться?
  • Як Зеленський має поводитися на бесіді з Путіним?
  • Він має тиснути йому руку?
  • Які перспективи на цьому тлі домовитися про мир?
  • А що з гарантіями безпеки для України?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:


Форум

Проєкт Крим.Реалії

Recommended

XS
SM
MD
LG